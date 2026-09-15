El Centro de Desarrollo del Conocimiento pondrá en marcha a partir del lunes 21 de septiembre una nueva programación en la Biblioteca Digital 3 de Febrero, ubicada en 3 de Febrero 128. El espacio ofrecerá talleres, instancias de formación, acceso abierto y asistencia personalizada para acercar herramientas tecnológicas a la comunidad.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes durante la mañana, con una agenda organizada en tres franjas horarias que combinará talleres programados, espacios de Biblioteca Digital y acompañamiento para consultas particulares.

La programación semanal será la siguiente:

Lunes: de 8 a 9.30 h, alfabetización digital para adultos y adultos mayores; de 9.45 a 11.15 h, currículum, correo electrónico y búsqueda laboral; y de 11.30 a 12.30 h, Biblioteca Digital y consultas.

Martes: de 8 a 9.30 h, herramientas digitales para la vida cotidiana; de 9.45 a 11.15 h, trámites, formularios y servicios en línea; y de 11.30 a 12.30 h, acceso abierto asistido.



Miércoles: de 8 a 9.30 h, apoyo educativo y competencias digitales; de 9.45 a 11.15 h, Arduino y robótica inicial; y de 11.30 a 12.30 h, laboratorio abierto y proyectos.



Jueves: de 8 a 9.30 h, introducción a la programación y lógica; de 9.45 a 11.15 h, Arduino y programación aplicada; y de 11.30 a 12.30 h, práctica individual y Biblioteca Digital.



Viernes: de 8 a 9.30 h, clínica digital abierta para currículum, trámites y consultas; de 9.45 a 11.15 h, taller rotativo según demanda; y de 11.30 a 12.30 h, acceso libre y seguimiento de usuarios.



Uno de los ejes de la iniciativa será favorecer la autonomía de los participantes. Por este motivo, el acompañamiento no se limitará a resolver una tarea puntual, sino que también buscará explicar cada procedimiento para que las herramientas aprendidas puedan utilizarse posteriormente de manera independiente.

Los talleres se desarrollarán en grupos reducidos de hasta 10 participantes, con el objetivo de facilitar un acompañamiento cercano. Los contenidos tendrán una modalidad flexible y podrán adaptarse a las necesidades que se identifiquen, con temáticas vinculadas con empleo, trámites, alfabetización digital, programación, Arduino y apoyo educativo.

Para participar de los talleres se requerirá inscripción previa, mientras que las consultas individuales podrán realizarse por orden de llegada o mediante turnos breves. De esta manera, se combinarán las instancias de formación con espacios destinados a resolver necesidades específicas.

La Biblioteca Digital 3 de Febrero funcionará así como un espacio de acceso, capacitación y acompañamiento tecnológico, con herramientas aplicables a la vida cotidiana y a los ámbitos educativo y laboral. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 3446-313700.