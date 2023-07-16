En el club La Vencedora, Pablo Echandi realizó su acto formal de lanzamiento acompañado por los referentes de su espacio y un importante grupo de vecinos que se hizo presente a escuchar sus propuestas.

La noche comenzó a pura música, con el jingle de campaña del precandidato. Luego, comenzaron los discursos políticos, tomó la palabra Roberto Esnaola, precandidato a senador, la precandidata a viceintendenta Sonia Poletti y luego Pablo Echandi, quien concluyó arengando a los gualeguaychuenses a que se miren a los ojos y voten por sí mismos. “El cambio es ahora”, cerró.

Tras el momento más importante de la noche, hubo tiempo para que los militantes y vecinos compartan junto al precandidato de Juntos por Entre Ríos un catering y música en vivo, con batucada y el gran cierre a cargo de Los Más Duendes.

“Soy el competidor natural de Martín Roberto Piaggio”

Durante el acto, Pablo Echandi habló en exclusiva con Ahora ElDía, y comentó que “fue un pedido de la militancia, me cuesta llamarlo lanzamiento porque hace un año venimos lanzados, es una fiesta familiar y con amigos en la que le contamos a la gente nuestras propuestas concretas y claras para el gobierno que se viene, junto a propuestas culturales, para que la gente se vaya contenta y con esperanzas”.

“Los dos principales ejes de nuestra campaña van a ser la seguridad y la lucha contra la droga por un lado, y la obra pública por otro, es fundamental reparar las calles y el acceso a los barrios, también el microcentro y macrocento, y los accesos a la ciudad. Tenemos que ser una ciudad industrial y turística”, aseveró.

Con respecto a la interna de Juntos por Entre Ríos, manifestó que “Estos 7 años y medio en el Concejo Deliberante me han dado un plus de conocer todas las problemáticas de la ciudad, mis 56 años años viviendo en la ciudad también, y la conducta de vida que uno ha tenido, si el votante se preocupa por saber lo que va a votar revisándonos a cada uno de los candidatos me parece que la conducta de trabajo de uno es un plus, conozco la ciudad y los pormenores de la gestión”.

En ese sentido, aseguró que “sé que soy el competidor natural de Martín Roberto (Piaggio), hemos estado gestionando cada uno desde su lugar, y me parece que en un debate de candidatos el día de mañana tengo muchas cosas para sacar a luz, que los otros candidatos no sé si las saben.

Por último, concluyó agradeciéndole a la militancia y a los equipos de trabajo por llevar las propuestas a todos los barrios de la ciudad, y al ciudadano de Gualeguaychú le planteó que “tenga esperanza, que la ciudad va a ser mucho más bella y acogedora, y mucho más segura, luchando contra la droga y el narcotráfico, con el municipio al frente la lucha se puede ganar”.

“Proyecto tengo miles, vamos a ver con que nos encontramos cuando el actual gobierno se retire, si nos deja una Municipalidad ordenada como cuándo la recibieron, y poder arrancar el primer día con los proyectos y no tener que esperar a acomodar los números para poder avanzar”.