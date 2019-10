"Buscamos llegar al ballotage, ese es el objetivo de la campaña. Creemos que si logramos subir el piso de votantes podemos lograrlo"

"En lo económico no ha podido dar señales positivas para que la gente replantee su voto".

"Estamos trabajando para que cambie el piso de la elección, que vote más gente y que cambien los porcentajes".

"Creo que es bueno que lleguemos al ballotage y que después la gente elija entre dos modelos".

"Puede ser que muchos de los que quisieron castigarnos se arrepientan en estos meses".

"Nosotros nos vamos a dedicar a ganar la ciudad, y si todos los municipios hacen el esfuerzo de mejorar su performance podemos lograr llegar al ballotage".

Sobre Alberto Fernández y el peronismo

"La gente está comenzando ver actitudes de Alberto Fernández, y declaraciones que hacen personajes de su mismo espacio, en las cuales unos dicen una cosa sobre la economía y otros dicen lo contrario, lo cierto es que el populismo que ellos pregonan no se va a poder aplicar si llega a ser Presidente".

Sobre la gestión económica de Macri

"Tengo que ser sincero: en la economía hemos fracasado"

Sobre el problema del PAMI

"Lo que anda mal en el PAMI es un módulo, pero la parte sanatorial y la de medicamentos se están cumpliendo, se le paga a los prestadores. En general no anda mal".

Sobre Nativus

"Un gran error fue que la empresa de afuera que vino no tenía los médicos garantizados. Y nosotros habíamos avisado que eso era primordial, pero no sé si no nos creyeron o no nos entendieron, pero el PAMI central trajo una empresa sin tener garantizado los médicos necesarios".

"También hubo ineficiencia por parte de Nativus: fue una caradurez lo que hizo acá porque no cumplió con el contrato y el PAMI fue permisivo con esto. Y se lo hemos reclamado".

Sobre Emilio Bianchi, presidente del Colegio Médico de Gualeguaychú

"Acá el único extorsionador es Bianchi, si hablás con algún médico amigo te va a contar como se maneja el Colegio Médico para que ninguno firme con el PAMI. Y es grave esto".

"No puedo decir nombres, pero amenaza y aprieta médicos y dueños de clínicas, y los han hecho firmar papeles en los cuales dicen que si firman con el PAMI incumplen con el Colegio Médico".

"Sale el tema de que se está arreglando para firmar con tres prestadores (ex Agos, Pronto, San Lucas) y Bianchi sale a poner palos en la rueda".

"Tuve conversaciones con estos prestadores y están felices de firmar este contrato, pero Bianchi sale a decir que eso atenta contra el Colegio Médico".

Sobre Víctor Hugo Lapido y el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (CAMAM)

"Lapido es un puntero político al cual le pagan para hacer marchas en contra del Gobierno nacional".

"Ahora está en emergencia IOSPER, que da menos prestaciones y menos descuentos en los medicamentos que el PAMI, y nunca le fue a hacer una protesta al IOSPER"

"Lapido no es creíble y no le creen ni siquiera los jubilados: en la misma circunstancia que el PAMI está el IOSPER y no le pega porque es del mismo espacio político que él".

"Las marchas contra el PAMI son políticas: de 80 personas, 50 son directores de áreas, concejales, funcionarios municipales y 30 jubilados, de 16 mil que hay en la ciudad".

"Lapido, que ya era funcionario, nunca le hizo una marcha al PAMI del gobierno pasado".

Sobre la actitud del intendente frente a la problemática del PAMI

"El intendente Martín Piaggio debería haberle dicho a sus funcionarios que no vayan a una marcha contra el PAMI, que vayan los jubilados. ¿Qué tiene que hacer un concejal o un funcionario ahí? Por eso creo que Martín en responsable de esto".

Sobre la gestión de Agustín Sobredo, titular del PAMI local

"Su lugar no peligra, pero es deshonesto por parte de Lapido pedir que renuncie. Es excelente persona y no puede quedar en el imaginario de la gente por lo que Lapido dice en los medios. Porque lo hemos dicho miles de veces, si se falló con el PAMI se hizo desde Nación, no desde acá".

"La gestión de Sobredo en el PAMI es excelente".