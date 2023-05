Tras confirmarse que Adán Bahl es el precandidato a gobernador por el oficialismo en Entre Ríos, realizó este miércoles declaraciones a la prensa y destacó el desafío que enfrenta de cara a estas Elecciones 2023. Destacó el consenso de la mayoría de los dirigentes del justicialismo, pero se mostró también abierto a la posibilidad de que haya internas, sobre todo con Enrique Cresto y Martín Piaggio, a quienes destacó por tener "excelente relación". De todas maneras, subrayó: "No hay que hacer foco en la grieta, sino en las ganas de salir adelante".

"Lo tomo con muchísimo humidad y mucha responsabilidad. Estamos partiendo de un gobierno provincial sumamente ordenado, con una política macro fiscal que es una base de sustentación para dar un nuevo salto hacia adelante. Me moviliza devolver en parte lo que me ha dado la provincia. Hice la escuela primaria en Entre Ríos, la secundaria, la universidad. Tenemos la experiencia, un gran equipo y queremos devolver en parte todo lo que hemos recibido a través de lo que hemos aprendido con la experiencia", expresó Bahl sobre sus expectativas.

En relación a su propuesta, dijo que "el formato es muy simple" y es el que aplicó en la ciudad de Paraná: "Tener una visión bien clara, tener un equipo eficiente -la eficiencia es la que genera la transformación-, y un grupo de profesionales y de gente con ganas de trabajar y muchísimas horas de trabajo".

Si bien evitó hablar de la oposición, remarcó: "Somos de Entre Ríos. Conocemos Entre Ríos. Estuve muchos años en distintos cargos. Conozco las juntas de gobierno. Tenemos planes estratégicos para la producción, la educación, las economías regionales, las energías renovables".

Por otro lado, aclaró: "Estoy muy lejos de tomar esto como un trampolín para un cargo superior. Me voy a quedar en Paraná, en Entre Ríos para gobernar, defendiendo los problemas de los entrerrianos, atendiendo los problemas de los entrerrianos y poniendo toda la energía para que la provincia dé un salto, aprovechando las oportunidades".

Asimismo, reflexionó sobre la coyuntura nacional y dijo que "es un momento sumamente difícil". "Todos sabemos el problema de la inflación, el problema macroeconómico, pero tengo la esperanza de que trabajando todos juntos. Nos necesitamos todos juntos. No hay que hacer foco en la grieta, sino en las ganas de salir adelante".

Con vistas a 2023, se mostró optimista: "Creo que el año que viene va a ser un año muy bueno desde lo macroeconómico en la Argentina. Así como se preparó Paraná para aprovechar esas oportunidades, tanto en energías alternativas como en la economía del conocimiento, creo que se puede implementar una misma metodología en la provincia, fundamentalmente acompañando al campo, el sector productivo, la industria y la educación que es la que verdaderamente transforma".

Interna peronista

El gobernador Gustavo Bordet dijo que no descarta que haya una interna en el justicialismo. Sobre este tema, Bahl manifestó: "No hay que hacer tanto foco en alguien que todavía no se ha expresado. La mayor parte de los intendentes se ha expresado. Esto es un proceso de consenso. En lo personal, tanto con Enrique (Cresto) como con Martín (Piaggio) tengo una excelente relación, así que estamos en un proceso de diálogo. A la energía la tenemos que poner para resolver los problemas de la gente y sacar a la provincia hacia adelante. Nos necesitamos todos. El equipo tiene que estar conformado por distintos matices".

Desde esa perspectiva, agregó: "No daría por cerrada instancias de diálogo. Vamos a seguir charlando. Si eventualmente existe la necesidad de PASO, se harán las PASO correspondientes en el marco de lo que siempre hemos hecho. También para cada una de las localidades donde tenemos mucha gente que se puede involucrar en su ciudad. A todos les vamos a dar la misma posibilidad para que puedan convencer al vecino para que le dé el voto de confianza y transformar su localidad".