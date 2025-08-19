La Escuela 55 “Justo José de Urquiza” de Concordia se encuentra en una situación de emergencia. Las aulas del establecimiento se inundan los días de lluvia, especialmente la de Primer Grado, que las jornadas de tormenta directamente no puede asistir a cursar sus contenidos.

“Cada vez que llueve la situación empeora. Hasta ahora no hemos tenido respuestas de ningún tipo. Esta aula no se utiliza y ahora están trabajando primer grado y segundo juntos para no seguir rotando los cursos”, indicó al Nueve, Julieta Degani, directora del colegio. Y agregó: “Ya no sabemos qué hacer. Estamos esperando, sino vamos a pedir una nueva reunión”.