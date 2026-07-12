El incremento de los precios energéticos a causa de la guerra en Medio Oriente podría aportar hasta 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual de Argentina este año, según advirtió un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El reporte expuso que el aumento de la energía podría agregar a la inflación anual de 2026 entre 0,3 y 4,6 puntos en los países de la región. En el caso de Argentina, el impacto fluctuaría entre 0,9 y 2,5 puntos.

El cálculo, que traza tres escenarios, se basa en una metodología del banco de inversión Goldman Sachs, considerando la ponderación de los productos energéticos en las canastas de consumo de cada país y se asume un traspaso del 60% de las variaciones de los precios internacionales de los combustibles a los precios finales al consumidor.

En el escenario 1, que supone una suba del 25% interanual en el precio de la energía en 2026, se estima que la inflación argentina sumaría 0,9 puntos porcentuales. En el escenario 2, que contempla un aumento del 38% en los combustibles, el impacto asciende a 1,4 puntos porcentuales. Mientras que, en el tercer escenario, que prevé un alza del 67% en el precio del barril, el efecto sobre la inflación sería de 2,5 puntos porcentuales.

El organismo aclaró que “el impacto efectivo dependerá del cual sea el grado de traspaso a los precios internos así como de las medidas de mitigación implementadas, por lo que podría ser menor en aquellos países que han activado mecanismos de amortiguación fiscal o cuyo traspaso sea menor al supuesto del 60%”.

Al referirse a la situación argentina, señaló que “en los próximos meses, el impacto del aumento del precio del petróleo en la inflación dependerá de la evolución de los precios internacionales, del grado en que sus variaciones se trasladen a los precios internos de los combustibles y de los efectos de segunda ronda en aquellos productos de los cuales los combustibles son un insumo relevante”.

Asimismo, agregó que “el incremento del precio del petróleo también podría tener un impacto en la inflación a través del aumento del costo de los productos importados y de los fletes internacionales”.

Fuente: Noticias Argentinas