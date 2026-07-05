La delicada situación económica que atraviesa la industria producto de la política económica del Gobierno Nacional volvió a golpear con fuerza a Gualeguaychú. En apenas unos días, el Parque Industrial fue escenario de una nueva ola de despidos que dejó a 112 trabajadores sin empleo, una cifra que encendió las alarmas tanto entre los gremios como en el sector comercial y empresario local, donde ya advierten que el impacto excederá ampliamente a las familias afectadas.

La primera señal de la crisis llegó con la decisión de Unionbat S.A., que despidió a 101 trabajadores, la totalidad del personal comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo, paralizando completamente la actividad de su planta instalada en el Parque Industrial Gualeguaychú.

La noticia provocó conmoción entre los empleados, no sólo por la magnitud de la medida sino también por la forma en que fue comunicada: Los trabajadores fueron notificados inicialmente mediante un mensaje de WhatsApp y recién posteriormente fueron convocados a la planta, donde una escribana les informó formalmente la desvinculación laboral.

Cuando aún no terminaba de asimilarse el cierre prácticamente total de esa empresa, otra fábrica del mismo predio volvió a quedar en el centro de la escena. Dos días después, Laboratorios Pyam comunicó el despido de 11 trabajadores, profundizando un conflicto que ya venía arrastrándose desde hacía varios meses. La firma había sido noticia recientemente por la desvinculación de otros ocho empleados ocurrida durante abril.

Frente al agravamiento del conflicto, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate presentó la correspondiente denuncia ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Como primera medida, el organismo provincial dictó la conciliación obligatoria por el plazo de quince días hábiles para ambas empresas, con el objetivo de abrir una instancia de negociación.

Sin embargo, la respuesta fue diferente en cada caso. En Laboratorios Pyam, la conciliación fue acatada inmediatamente y los once trabajadores despedidos pudieron reincorporarse a sus puestos mientras se desarrollan las conversaciones. Mientras que en Unionbat la empresa impidió el ingreso del personal despedido a la planta del Parque Industrial, pese a la resolución administrativa, profundizando la incertidumbre respecto del futuro de la fábrica y de las más de cien familias que dependen de esos ingresos.

Durante todos estos días de conflicto, los empleados se organizaron en tres turnos para acampar frente a la empresa para evitar un posible desmantelamiento. La mayoría, tiene entre 15 y 20 años de antigüedad, y no saben, de perder sus puestos, cómo volverán a insertarse en el mercado laboral.

En este contexto, harán una jornada de protesta el lunes 6 de julio a las 13 horas en la rotonda de acceso al Parque Industrial para visibilizar su situación y reclamo.

Un golpe que trasciende a la industria

La preocupación por la pérdida de puestos de trabajo rápidamente comenzó a extenderse hacia otros sectores de la economía local. Desde el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú advirtieron en diálogo con Ahora ElDía que las consecuencias de estos despidos no quedarán limitadas al ámbito fabril, sino que terminarán impactando directamente sobre el consumo, el comercio y la actividad económica de toda la ciudad.

"Estamos extremadamente preocupados porque sabemos que los ingresos que dejan de percibir esas personas impactan directamente en el consumo de sus familias y en el comercio. El daño para la comunidad es descomunal porque genera un efecto en cadena que es muy difícil de dimensionar", señalaron desde la institución.

Cada trabajador que pierde su empleo deja de consumir, posterga pagos, reduce gastos y modifica completamente su economía familiar. Esa caída del consumo repercute inmediatamente sobre comercios, servicios y pequeñas empresas que dependen del movimiento económico interno.

"Esas personas dejan de poder pagar sus cuentas, asumir compromisos y consumir. A su vez, quienes dependían de ese consumo también se ven afectados. Se produce un verdadero efecto dominó", explicaron.

Para el Centro de Defensa Comercial, el escenario puede agravarse considerablemente si la situación no encuentra una solución en las próximas semanas: "Más de cien personas tenían salarios importantes que se volcaban al circuito económico de Gualeguaychú. Ese dinero deja de inyectarse en la ciudad y se va a sentir. La preocupación es altísima y la situación es muy delicada".

Desde la entidad reconocieron que las posibilidades de intervención son limitadas, ya que el desenlace dependerá de las negociaciones entre las empresas, los sindicatos y las autoridades laborales. "No podemos hacer demasiado para modificar esta situación. Ojalá pueda revertirse, porque de lo contrario Gualeguaychú va a sentir el cimbronazo", lamentaron.

Temor a nuevos despidos

La Confederación General del Trabajo Regional Gualeguaychú también manifestó públicamente su preocupación mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y alertó sobre un escenario que consideran cada vez más complejo.

El documento recuerda que los recientes despidos se suman a las desvinculaciones ocurridas anteriormente en Fademi y sostiene que la industria local viene atravesando un deterioro sostenido.

"Las trabajadoras y los trabajadores afectados pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos de calidad, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar. Sin embargo, queda cada vez más claro aquello que venimos advirtiendo: se busca abaratar los despidos y reinstalar condiciones laborales de menor ingreso y mayor precarización", señalaron.

Consultado el referente de la CGT local Claudio de los Santos sobre las perspectivas para los próximos meses, advirtió que el panorama puede agravarse aún más.

"La verdad es que no hay indicadores que sean alentadores. No sólo en la industria, sino también en el comercio y en toda la producción nacional. Todo indica que la crisis se va a seguir profundizando", afirmó.

Mientras la conciliación obligatoria mantiene abiertas las instancias de negociación, el temor de empresarios, comerciantes y trabajadores es que estos despidos no representen un hecho aislado sino el comienzo de un proceso de mayor deterioro.

La incertidumbre no sólo alcanza a quienes hoy perdieron su empleo. También involucra a cientos de familias que dependen de la actividad industrial, a los comercios que viven del consumo interno y a una ciudad que observa con preocupación cómo uno de sus principales motores económicos comienza a mostrar señales cada vez más profundas de agotamiento.

Si las negociaciones no logran revertir la situación y aparecen nuevos recortes en otras empresas del Parque Industrial, el impacto dejará de medirse únicamente en puestos de trabajo perdidos, para reflejarse, inevitablemente, en toda la economía de Gualeguaychú.