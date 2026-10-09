Representantes del Consejo General de Educación (CGE) y de los sindicatos docentes se reunieron y abordaron un amplio temario en relación a la infraestructura escolar. El encuentro incluyó cuestiones edilicias, control de plagas, situación de escuelas técnicas, presupuesto provincial y fondo de mantenimiento de los colegios.

En ese ámbito, Agmer –junto a las y los representantes de AMET y Sadop- plantearon la necesidad de contar con un fondo de emergencia, que permita “atender sin demoras situaciones urgentes que se presentan en las escuelas, sobre todo en esta situación de condiciones meteorológicas adversas y excepcionales“. Como ejemplo, se expuso lo sucedido con la voladura de techo de la Escuela 57 de Concordia y problemas eléctricos en escuelas vinculados a instalaciones antiguas y filtración de agua.

Asimismo, Agmer consultó sobre la recaudación e implementación del Fondo de Mantenimiento de Edificios Escolares, que figura en el Impuesto Inmobiliario de ATER. Los representantes del CGE informaron que este año fue de $12 mil millones, con los que se pagaron certificados de obras de emergencia, producto de desatenciones previas, y explicaron que se está trabajando para pedir que parte de ese fondo vaya al CGE, lo que no está contemplado en la ley de obra pública.

“La situación de escuelas técnicas y sus problemas de infraestructura, producto de la falta de financiamiento del Estado nacional fue otra de las preocupaciones señaladas por los sindicatos docentes, así como la necesidad de abrir la discusión sobre el Presupuesto, para dar respuesta a la demanda de construcción de edificios que se plantea en diferentes departamentos“, apuntaron desde el gremio docente.