De cara a las Elecciones Generales, el espacio Ahora Gualeguaychú realizó el cierre de su campaña con un acto al aire libre, el cual tuvo como acto central el discurso del candidato a intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico y una presentación del Grupo Ráfaga.

El acto de cierre se desarrolló en la intersección de calle Av. Parque y Almirante Brown, en el predio de acceso a la Costanera del Tiempo, y contó con la presencia de los números musicales locales Alfa de Amor y Los Tremendos. El cierre, como ya es habitual en los actos de Davico, estuvo a cargo del Grupo Ráfaga, agrupación que el postulante a la intendencia integró a lo largo de casi una década.

Los tres oradores de la noche fueron el senador departamental Jaime Benedetti, la candidata a viceintendenta de Gualeguaychú Julieta Carrazza y el cabeza de fórmula de Juntos por Entre Ríos en nuestra ciudad Mauricio Davico, y cada uno de ellos comenzó su discurso deseándole un feliz cumpleaños a la ciudad. Además, todos trataron de ser lo más conciso posible en sus palabras ante el riesgo latente de lluvia.

“Un aplauso para todo este grupo que nos acompaña. Les quiero decir que hace ya un largo tiempo que venimos en campaña, que venimos todos juntos y, como todos saben, tuvimos unos cuantos palos que nos pusieron a la rueda, pero que sin embargo los hemos sorteado”, comenzó su discurso Benedetti.

Crédito: MRFotografía

“Las aguas de esta navegación han estado bien sucias, pero todos sabemos, cada uno de nosotros sabe, pero este barco es hermético. Este barco está bien rumbeado. Este barco va a llegar con Rogelio Frigerio a la Gobernación, con Mauricio ‘Palito’ Davico a la Intendencia, y también vamos a llegar con Patricia Bullrich a la Presidencia de la Nación. Así que los convoco a todos a seguir festejando y a no aflojar y el 22 de octubre todos juntos vamos a volver a festejar”, concluyó el candidato a Senador Departamental.

La segunda en tomar la palabra fue la aspirante a ocupar la Presidencia del Concejo Deliberante, Julieta Carrazza: “Ha sido una campaña difícil, han puesto palos en la rueda una y otra vez. Impugnaron a nuestro candidato, no una sino diez veces. Quisieron suspender las elecciones en Gualeguaychú, y sabemos que es porque tienen miedo, porque tienen miedo de perder sus privilegios”.

“Vamos a construir con cada uno de los vecinos una ciudad más igualitaria, más justa, más austera. Nosotros les dijimos que este domingo en el cuarto oscuro iba a estar la boleta de nuestro candidato Palito Davico y cumplimos”, arremetió.

“Quiero agradecerles por el trabajo a todos, por el trabajo incansable. Cuando hace unos días nos dijeron que no podíamos usar el predio que veníamos usando (por el Club Pueblo Nuevo), hubo un equipo de locos que armaron todo esto que es una locura. A todos mis compañeros de lista, a nuestro candidato a senador, gracias infinitas, recorrimos todos los puntos de la ciudad, trabajamos codo a codo con cada uno de los vecinos. Y tenemos que ser claros, este domingo en el cuarto oscuro vamos a elegir dos propuestas: el pasado y la soberbia con la que algunos se vienen manejando; o el futuro y la esperanza de vivir en una ciudad mucho mejor. Estamos condenados al éxito, realmente lo creo”, afirmó.

“Este domingo vamos a empezar una transformación real en la Argentina, de la mano de Patricia Bullrich, de la mano de Rogelio Frigerio, y de la mano de este gran conductor que volvió a traer esperanza a Gualeguaychú Palito Davico. Votemos boleta completa y este domingo reventamos las urnas”, concluyó.

Crédito: MRFotografía

Finalmente, fue el turno de Davico, quien comenzó agradeciendo a los presentes a pesar de las inclemencias del clima, que no sólo amenazaba con largarse a llover de un momento al otro sino también por el frío que se sentí en la zona del río.

“Estoy muy agradecido con los que confiaron en mí y creyeron en mí. Cada uno de los que están acá, los del equipo, los militantes, los que estuvieron laburando anoche, los que repartieron la boleta. Agradecerle también a la futura presidente de los argentinos, Patricia Bullrich, que vino a bancarnos cuando a nosotros nos tiroteaban, nos tiraban piedra, nos ponían palos en la rueda. La Pato vino, y dijo vamos a bancarlo a Palito. Y vino para acá, y vino Gualeguaychú. Y también, agradecerle a nuestro próximo y futuro gobernador, Rogelio Frigerio, que es un amigo y es un buen tipo”, arrancó Davico su discurso de cierre de campaña, quien reconoció también el esfuerzo de los que compitieron contra él en las PASO de Juntos por Entre Ríos.

“Con todos los palos, con todo lo que a nosotros nos hicieron, que nos metan un fierro en las ruedas. No importa. Y saben qué, a pesar de todos esos palos, esas malas energías, nosotros siempre optamos por la positiva”, afirmó Davico antes de agregar que “nosotros vamos a responder siempre con ideas, siempre con propuestas, nunca con agresión, porque así somos y así lo vamos a hacer”.

Crédito: MRFotografía

“Por eso pensemos bien, de acá al domingo, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las futuras generaciones. Pensemos qué ciudad queremos, si queremos que nos gobierne gente que tiene buenas intenciones, entonces acá estamos nosotros. Estamos nosotros y estamos a la altura de la circunstancia y de la expectativa que ustedes tienen. Nosotros no venimos a improvisar, no venimos a ver qué vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. No. Tenemos un plan, tenemos una planificación y de eso se trata. Vamos a estar a la altura de las circunstancias”, arengó a los militantes que lo escuchaban.

“El domingo acompáñennos, confíen en nosotros, tenemos buenas intenciones, venimos a hacer las cosas bien, tenemos voluntad. Y aquellos que piensan distinto a nosotros, sepan que no venimos ni con revanchismo ni nos preocupa en el más mínimo detalle que hayan militado para otro partido. No importa, venimos a unificar Gualeguaychú y de una buena vez por todas salir adelante y terminar con esta grieta que lo único que hace es perjudicar a la gente”, concluyó Davico.

Crédito: MRFotografía

Inmediatamente después de los discursos y los saludos a la militancia, fue el turno de Ráfaga, a quien Davico describió como su cábala a la hora de encarar una elección y a quienes agradeció de estar presentes a pesar de haber vuelto hacía horas nomás de dar un show en Bolivia.