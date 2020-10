Alberto Fernández habló de la carta de Cristina: "La sentí como un apoyo"

“Leí la carta y me gustó mucho, la sentí como un respaldo. La carta no me resultó novedosa. Son las cosas que hablo con Cristina. Creo que definitivamente la carta es en apoyo en gobierno. Dice que vivimos un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”, analizó en diálogo con la periodista María O’Donnell.

El jefe de Estado evaluó que el párrafo en donde la vicepresidenta alude “los funcionarios que no funcionan" no está dirigido a él, sino a los críticos del gobierno. “No sé cómo ven las cartas, esta es una carta de fuerte compromiso y no sé cómo deducen lo que deducen”, cuestionó Fernández.

Las principales frases del Presidente

Dólar

“Le meten en la cabeza que la Argentina va a devaluar. Es una técnica permanente en los diarios, principalmente en algunos. La brecha se genera porque hay operadores que mueven el CCL y a partir de ahí se empiezan a complicar las cosas. De todas estas cosas nos estamos ocupando con Martín”.

“Martín es el ministro de Economía. Tenemos un problema fiscal porque tuvimos que hacer un gasto extraordinario por la pandemia y Martín tiene que asumir el control de la situación”.

“Martín es un ministro excepcional. Tiene una capacidad y una integridad moral única”.

“Los mismos que pusieron el cepo de 200 dólares ahora nos enseñan cómo sacar el cepo; son maravillosos”.

“El dólar blue es un mercado negro, donde la informalidad es la regla y donde ocurren infinidad de cosas. Es un mercado que se nutre básicamente, no únicamente, de dólares que dejan los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización”

“Es un dólar donde los pesos los cambian a pesos los narcotraficantes. Hubo una redada la semana pasada vinculada a una banda de peruanos. Muchos pensaron que era el gobierno amedrantando. No era el Gobierno, me enteré por los diarios”

“Nosotros nos damos cuenta que el blue es un mercado donde el dólar se está encareciendo porque no hay turistas. Los que entregan sus dólares en el mercado blue son turistas y por lo tanto si pueden volver y garantizarnos que no haya contagios y traer sus dólares acá, vamos a estar intentándolo”