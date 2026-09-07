Durante las jornadas se desarrollaron talleres, propuestas gastronómicas, expresiones artísticas, exposiciones y distintas actividades destinadas a promover el intercambio entre las comunidades de origen alemán.

El presidente municipal, Mauro Diaz Chaves, participó con una disertación, donde dio a conocer la experiencia de Aldea San Antonio y el trabajo que se lleva adelante en la localidad para preservar y transmitir su patrimonio cultural.

En este marco, la ciudad tuvo una destacada participación, con una propuesta de gastronomía en vivo, a cargo de Lorena Heidenreich, quien compartió la preparación del tradicional Riwwel Kuchen. También, se presentó el Ballet de la Asociación Alemana Gewohnheit con sus danzas.

A su vez, la responsable de Cultura, Claudia Fuchs, estuvo a cargo del stand. Desde ese espacio brindó información sobre la localidad, su historia y sus tradiciones, y generó nuevos vínculos con representantes de asociaciones y comunidades de Argentina y otros países de América Latina.



Un reconocimiento a la comunidad

Uno de los momentos destacados del encuentro fue el reconocimiento otorgado a Aldea San Antonio por su aporte y compromiso con la colectividad alemana del Volga en Entre Ríos.

La distinción fue entregada por el presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, y recibida por el presidente municipal, Mauro Diaz Chaves, en representación de toda la comunidad de Aldea San Antonio.

Tras recibir el reconocimiento, el intendente expresó: “Este es un reconocimiento que destaca el acompañamiento que siempre hemos tenido como ciudad a la colectividad alemana del Volga y la preservación de nuestras raíces, cultura y tradiciones”.

La participación en este encuentro permitió a Aldea San Antonio continuar consolidando su compromiso con la preservación de la memoria, el idioma, las costumbres y las tradiciones heredadas de sus antepasados, proyectándolas hacia las nuevas generaciones y compartiéndolas con otras comunidades.