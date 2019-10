¡Alerta!, peligros en red: El Cibergrooming

La tecnología ha transformado nuestras vidas y lo que antes se entendía como una excepción hoy constituye la regla, nadie quiere quedar aislado del mundo por eso es más importante publicar la foto que observar el paisaje, es más importante contar la cantidad de Likes que recibe la publicación a lo que se siente estar allí, pero hay que tener en cuenta que toda la actividad en medios virtuales deja rastros, compartir estados, momentos, movimientos, todo se puede rastrear y precisamente quienes aprovechan de esos rastros son aquellos sujetos dedicados a acosar.

El anonimato y la falta de contacto físico hacen que sea más fácil dañar, perjudicar, criticar a otros sin dar la cara, al menos sin exponerse a riesgos. Hay una equivocada idea de parte de los adultos de entender que su tarea concluye con la compra del equipo (celular, tablets, compu) y que los chicos "se arreglan porque la tienen clara". En verdad, ahí debería comenzar la etapa más crítica del aprendizaje conjunto de cómo cuidarnos de los riesgos de la red, de cómo prevenir de exposiciones peligrosas.

El Ciberacoso

Consiste en acciones tendientes a amenazar, humillar, hostigar, molestar de forma reiterada a otros por medio de la tecnología (videos, mensajes, redes, etc). Puede dividirse en Grooming: que es el acercamiento con la finalidad de cometer un delito sexual; Cibertalking: es el acoso, la persecución, el seguimiento, el acecho insidioso, repetitivo; el Ciberbullying: la humillación, hostigamiento y el Sexting: que es la difusión de videos con contenido pornográfico.

Aunque pueden darse varias de estas figuras, sólo el Grooming se encuentra regulado en el artículo 131 del Código Penal y establece una pena que va de 6 meses a 4 años de prisión, en tanto que el sexting puede interpretarse de los artículos 128 y 155 del mismo Código. El Grooming no exige contacto físico pero si se da puede configurar un delito más grave como el abuso sexual con acceso carnal que tiene penas de hasta veinte años de prisión incluso se puede dar con otras figuras penales más graves.

El perfil del acosador

En el caso de Grooming, el acosador es una persona que maneja la tecnología, es meticuloso, elije y acecha a sus víctimas. No hay edad ni condición social determinada por tanto, puede vivir, trabajar o estudiar en cualquier sitio si es necesario y el acceso a la red no siempre lo hace desde su domicilio, a veces busca lugares con acceso gratuito para evitar rastreos.

El Groomer en acción

El modo de vincularse de un groomer (sujeto que practica grooming) puede responder al siguiente patrón: a) selecciona la información que la propia víctima ofrece (estados, emociones, fotos, videos, ubicaciones), b) se acerca mediante un perfil falso o distorsionado (con nombres y fotos falsas crea un perfil con otra edad y fisonomía), c) utiliza las confesiones e información que los menores dejan en la red ("estoy enojado con ...", "tuve un día triste ...") para acercarse, d) inician contacto y generan confianza escuchando a los menores cuando otros no lo hacen, e) se ganan su confianza inventando historias, colocándose en el lugar del menor, f) empiezan a dominar y manipular al menor exigiéndole que les mande una foto o videos, g) van subiendo de tono hasta lograr que los videos o fotos sean más subidas de tono, h) manipulan al menor y pueden pedirle un encuentro físico.

Cómo detectar el ataque en un menor

Algunos cambios que pueden vincularse a situaciones abusivas (no exclusivas de este accionar pero que son para prestar atención porque suelen darse en situaciones abusivas): a) cambios en el rendimiento escolar (por lo general pasan a tener malas notas), b) cambios en la actitud (contestar mal, recluirse, tener miedos que no presentaba, aislarse en la habitación), c) cambios en el uso del celular o dispositivo (utilizarlo en horas donde no es controlado por ejemplo para enviar las fotos exigidas por la madrugada, eliminar algún perfil o, utilizar sólo la red para comunicarse con el abusador), d) trastornos alimentarios (vómitos, mareos, descomposturas, falta de apetito), e) además puede generar: ausencia de empatía, baja autoestima, sentimiento de culpa, obsesión.

Prevención

Si bien no existe una fórmula de cómo prevenir y detectar algunas conductas abusivas, pueden darse las siguientes recomendaciones: a) la primera es la educación para el uso responsable de los dispositivos en red. El diálogo con los menores, sin tabúes ni vergüenza lo mejor es charlar y preguntar cómo van las cosas en la escuela, con los amigos y conocidos, como están utilizando el equipo (celular, tablets, pc). b) la segunda se vincula a la preparación y el vínculo de confianza (reforzarlo) antes de darles un dispositivo y un seguimiento diario (al menos los primeros días) sin que ello signifique una molestia ni hostigamiento en el control, lo que puede empeorar el diálogo. Es importante, seguir las actividades, hablar, ver juntos videos o jugar, compartir, preguntar. c) Pedirles que verifiquen el contacto que les pide amistad antes de aceptarlo o entablar diálogo. En caso de ser un desconocido, por ejemplo: ver si la foto corresponde a esa persona o es de internet, ver si tiene seguidores o contactos. Se considera un indicio negativo cuando no tiene muchos contactos o seguidores. Aunque este dato no es absoluto porque se comercia con esos datos y pueden conseguirlos. d) Dejarles en claro que no publiquen estados emocionales ya que exponerse de esa forma puede generar peligros al permitir una fácil manipulación con la información que se brinda, tampoco enviar constantes datos sobre ubicación. e) Hablarles sobre los riesgos de enviar fotos o videos, la pérdida de control que hay sobre ese material en la red (cuando sale del dispositivo se pierde el control) y los daños que puede ocasionar no sólo en la actualidad sino para el futuro. f) Si hay algún contacto abusivo, no borrar las pruebas, guardarlas y dirigirse a las autoridades.

Conclusión

En fin, como sociedad debemos reflexionar sobre lo que llamamos "mundo virtual" que en verdad de virtual tiene solo el nombre porque todo lo que se hace allí tiene impacto real en nuestras vidas. Por eso, al igual que cuando el chico comenzó a ir solo a la escuela, a salir con amigos, que se le pregunta (o controla) por dónde fue, qué hizo, a qué hora volvió, en el "mundo virtual" debe ser considerada una plaza pública que reúne la mayor cantidad de gente de todo el mundo (miles de millones) por tanto, cuando se encierra en su pieza, cuando utiliza el celular, no está sólo y es bueno preguntarle con quién estuviste chateando, a qué jugas, qué haces, remarcando las precauciones y riesgos que tiene entablar diálogos con desconocidos siendo imprescindible hacerles saber que hay muy pocos motivos (y ciertamente peligrosos) por los cuales un adulto desconocido intente contactarlos.

(*) Vocal de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal y de Magistrados de Entre Ríos.