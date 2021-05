Alerta en Villa Paranacito: Denuncian serias deficiencias en la atención de PAMI

Sostuvo que no tiene “capacidad de gestión, pues al no tener la presencia de la jefatura en la agencia estas se complican”. Destacó que “Paranacito es una zona atípica donde los afiliados se trasladan varios kilómetros, algunos en lanchas, para recibir una atención médica y que de esta agencia depende Médanos, Ceibas y Ñancay. Reiteró que estamos en una “zona atípica declarada de alta vulnerabilidad por el mismo Pami y no se condice con la falta de empatía de la jefatura con los afiliados, que a veces deben viajar a Gualeguaychú hasta 4 o 5 veces para un estudio, por no realizarlos donde cápita.” Dijo que cada trámite es un suplicio. “Realizar una orden de prestación en la Agencia si hay predisposición o si la encuentran abierta con eso sacar turno donde corresponde hacerlo y por ultimo ir a realizárselo”. Recordó que “cada viaje son 200 kms, ida y vuelta, si tiene vehículo, pues hoy Paranacito no cuenta con colectivo para viajar”.

¿Hay médicos de cabecera?

Cuenta con dos médicos de cabecera, la doctora María del Mar Solari Gatti y el ex senador, Dr César Melchiori, a quienes en forma compulsiva se le pasaron capitas de la doctora sin consulta alguna. Cuando la política se mete en la salud, nunca sale nada, menos que menos la voluntad del beneficiario que es la que menos interés despierta.

¿Qué pasa con las especialidades?

La comunidad del Pami isleña no cuenta con atención de especialistas y para contar con esta se debe realizar un traslado, no existiendo el medio público para hacerlo. La mayoría de las veces no alcanza con un solo viaje, donde los turnos superan más de una vez los treinta, ni pensar si donde se cápita no cuenta con la prestación, esto significa un trámite mucho más complejo porque la atención generada por la agencia sin jefatura, en Paranacito.

¿Cómo funciona el hospital y la lancha ambulancia?

El hospital funciona como lo viene haciendo siempre con pocas especialidades, muy esporádicas, mucha derivación al Centenario, por no contar con servicios elementales, como un ecógrafo para brindar un diagnóstico certero. La situación se agravo pues la Balsa que comunicaba al pueblo con el Hospital se encuentra en reparación en tierra y esto puede demorar un tiempo. Es así que para concurrir hoy al hospital para ser atendidos se realiza el cruce en bote o en la lancha ambulancia si la situación lo amerita. La lancha ambulancia está funcionado y cabe destacar la buena cobertura que se le dio a la vacunación la mayoría del personal esencial y mayores de 60 cuentan con la segunda dosis en la mayoría de los casos.

¿Dónde se atienden los afiliados a Pami?

La única atención que reciben los afiliados del Pami es, con muchas limitaciones en la receta, con los médicos de cabecera”.

¿Qué pasa con los especialistas?

No tenemos un nutricionista, razón por la que hay que viajar, el que puede, a Gualeguaychú, como en todas las especialidades que deben viajar a la ciudad mencionada, porque los especialistas que llegan a nuestra localidad no atienden capitas de Pami. Lamentablemente, el hospital, no cápita, ni es prestador de Pami. Bastaría con un inspección y una serie de trámites para que el hospital presten servicios que los afiliados a Pami, hoy solo tienen, cuando consiguen turnos a 100 kms de distancia”.

¿Qué sucede con los afiliados que viven en la isla?

Muchos de los afiliados viven a kilómetros de distancia por vía fluvial, con la incomodidad que esto genera con la inseguridad de una agencia Abierta, o incapaz de gestionar por falta de empatía y de gestión por la no presencia de su jefatura. Los afiliados de Médanos Ceibas y Ñancay tienen el mismo problema pues deben realizar el trámite en la agencia y trasladarse para su atención a Gualeguaychú.

¿La mayoría se atiende en el hospital?

No, la mayoría se traslada como puede a su lugar donde capitan, Hospital Centenario, Sanatorio San Lucas, Jeannot Sueiro y Clínica Pronto donde están sus especialistas y servicio de internación. En el hospital local se les internan pero se trasladan a Gchu y carecen de especialistas.

¿Son derivados a otro lugar?

La mayoría es derivada a Gchu para su atención, si el hospital así lo considera, ya que es la primera atención que reciben por no tener el hospital las capitas correspondientes.

Los traslados programados los hace el lugar donde se capita, la ambulancia los viene a buscar, los lleva a hacerse el estudio correspondiente y los trae. Las emergencias las realiza el hospital local debido a la distancia. Si el hospital local capitaria este servicio y fuera prestador, tramitando esto, este servicio seria pago, y la provincia no acarrearía con el costo, y lo haría el Pami, ya que este servicio es pagado a los prestadores de Gualeguaychú y no se presta ya que supera los treinta Km.

Raquel Latorre, administrativa del Pami en Ibicuy debía ejercer el cargo de Jefe como se realiza en toda la provincia y en cada Agencia del Pami, en el lugar de su nombramiento. La Agencia Paranacito, no cumplió en todo el 2020, y recién en estos últimos días solo viene lunes y viernes, con lo que esta carencia de jefatura acarrea, ya que hay trámites presenciales que necesitan gestionarse por la jefatura. Dos de los tres días restantes, se le pagan viáticos a un administrativo de Concordia ocasionando un gasto para la institución que ronda los 50.000 pesos mensuales para las Arcas del Pami.

Hay parejas de edad dentro de los ríos y arroyos viviendo, por su voluntad y viajan a la ciudad para ser atendidos y a veces deben trasladarse a Gchu para esto, sin servicio de colectivos. El Municipio cuenta con un asilo de ancianos que se está refaccionando donde también están algunos afiliados del Pami.