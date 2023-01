Las repercusiones acerca de los comentarios del polémico participante de Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago, vienen estando en el ojo de la tormenta desde que arrancó el show en octubre del año pasado. Por ejemplo, en una charla que mantuvo con quien hoy es su gran compañera, la ex diputada nacional Romina Uhrig, le contó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo había coimeado a él un montón de veces.

Por esa declaración estuvo a punto de meterse en problemas y luego de eso, cambió bastante, tal vez advertido por la producción del programa de Telefe. ¿Cómo se enteró de que tenía que bajar sus acusaciones públicas? Estando siendo filmado las 24 horas y sin nadie que haya ido a gritarle "tené cuidado, Alfa" desde afuera de la casa más famosa del país, es más que evidente. Le sucedió en el confesionario y se lo hizo saber la producción.

Luego tuvo otros conocidos derrapes e inclusive en uno de ellos fue sancionado con la ida a la placa de nominación por parte de la misma producción que lo defiende, tras su desubicación hacia Constanza "Coti" Romero con el desodorante en su entrepierna y diciendo "mirá, Cotita. 20 centímetros de circunferencia'.

Lo cierto es que la última derrapada que dijo el sexagenario fue en el marco de la traumática situación social que significa revivir el crimen de Fernando Báez Sosa. Incluso, el "hermanito" se pasó de la raya totalmente y logró reunir el suficiente repudio como para que esté planteado que, el hasta entonces muy favorito, pase a ser el próximo eliminado del juego.

Puede interesarte

Resulta que Walter se refirió a los ocho rugbiers que están siendo juzgados por el asesinato del joven, y lo que dijo no fueron comentarios felices de ningún tipo en el marco del repudio que están enfrentando los acusados. "Yo te aseguro que esos pibes no salieron a matar a nadie", aseguró Alfa. "Mirá cómo se cagaron la vida ellos, la familia, porque los padres... imaginate vos tener un hijo de 17 años preso por matar a alguien. ¡Te arruinaste la vida! Esos pibes no salieron a matar a nadie, hermano", agregó, ante la mirada de sus compañeros Alexis "el Conejo" Quiroga (recientemente eliminado), Agustín Guardis, Thiago Agustín Medina y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente.

"Esos pibes se fueron de mambo. Una cosa es pelear y la otra matar", concluyó. Más allá de la brutalidad con la que se refirió al caso del momento, cabe preguntarse si el debate no estuvo orientado o si fue espontáneo. Esas dudas surgen inevitablemente luego de comprobar que la producción interviene y le da letra a los participantes, como lo hizo con Alfa para ubicarlo ante su desubicación sobre el Presidente.

Puede interesarte

Que justo se esté tocando este tema en el medio del juicio, hace que la interpretación de que fuera una simple coincidencia su tratamiento en público sea dudosa. Es que la producción viene demostrando que interviene para fortalecer en términos de rating al programa. Así organizó una coreo para darle la pool party a Julieta y otras muchas intromisiones más.

¿Cuál es la seguridad que pueden tener los espectadores y las espectadoras sobre que los jugadores no puedan tener data de afuera en este marco?

Más teniendo en cuenta lo diferente que fue su postura respecto a aquellos años donde los rugbiers mataron a Fernando en Villa Gesell, ya que según una publicación de Walter del 21 de enero de 2020, acompañada de una foto de Lucas Pertossi y Máximo Thomsen, el sexagenario pide que "ojalá sus 'compañeritos de celda' les hagan sentir lo que es ser machitos de verdad y que les rompan el orto sin compasión".

Puede interesarte

Quedan dos preguntas: ¿Hubo un pedido de la producción a los jugadores para que hablen del caso Báez Sosa para generar rating? Y, ¿podrá sobrevivir a esta desubicación impopular Alfa?

Los días, las semanas y los meses pasan muy rápido en la casa más famosa del país, y todo puede cambiar en sólo un día. Por lo que el favorito de gran parte del público puede pasar a ser el más odiado, sin importar los informes de la producción que tienden a mejorar su rendimiento y protagonismo -y su rol de cantante incluido-. Y más si defiende a los enemigos públicos número uno del país durante estos días.

Fuente: BigBangNews