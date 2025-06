La problemática de la alfabetización es un tema que ha sido instalado en la agenda pública y que, inevitablemente cuando surgen nuevos datos referentes a la temática, generan interés. No sólo los medios de comunicación hablan del tema, sino también el ciudadano a pie, que está preocupado por el futuro de las próximas generaciones.

La ONG Argentinos por la Educación logró que la mayoría de las provincias se comprometan con el tópico y pongan en funcionamiento diferentes planes. En el caso de Gualeguaychú, hace dos años que comenzó a aplicarse el Programa Provincial de Alfabetización que tiene como objetivo brindar herramientas a los docentes para hacer frente a la baja capacidad y compresión lectora de los estudiantes. Este año se sumaron las escuelas rurales y algunos establecimientos Nina del Departamento.

Los últimos resultados de las Pruebas Aprender, realizadas a fines del 2024, arrojaron datos alarmantes y que requieren de un accionar inmediato. En el caso de Entre Ríos, el 4,2% tiene un nivel de lectura incipiente, lo que significa que “lee palabras con apoyo de imágenes y se está iniciando en la lectura de enunciados breves”; el 8,8% se ubica en el Nivel I “estudiantes que se están iniciando en la lectura de textos simples”; el 22% de los alumnos está en el Nivel II por lo que logra comprender textos simples e identifican mayormente información literal; el 24,6% está en el Nivel III y logran comprender textos complejos mayormente con información explícita y se inicia en la lectura inferencial y reflexiva; mientras que el 25,1% está en el Nivel IV con alta comprensión lectora y sólo el 15,3% tiene la capacidad de hacer deducciones complejas.

En palabras de Natalia Báez, los resultados locales no son muy disímiles de los provinciales. De hecho, el 46,7% de los estudiantes de tercer grado sólo logra una lectura literal pero no comprensiva. Recién en cuarto grado, el 50% demuestra un buen grado de comprensión lectora frente al 66,7% que puede leer de forma autónoma. En quinto grado, el 80% de los alumnos puede leer sin ayuda, pero únicamente el 53,3% entiende lo que lee. Finalmente, en sexto grado, el nivel de independencia lectora asciende a 92,3% pero sólo el 76,9% comprende lo que lee. Esto deja al 23% del alumnado, es decir uno de cada cuatro estudiantes, que pasa a primer año de secundaria sin saber interpretar los textos o consignas que se le presentan.

“Respecto a las realidades de otros departamentos, no tenemos gran diferencia; hay algunos con más chicos en el nivel III que en el IV. Estamos situados en un punto para seguir profundizando el trabajo y para generar entornos escolares en los que la lectura y la escritura sean valorados como un medio de comunicación y, por lo tanto, una instancia de aprendizaje significativa. No es un lugar en el cual nos tenemos que quedar estancados, sino seguir avanzado. Pretendemos que los niños que salen de la escuela primaria estén en los niveles de IV y V, pero no es lo que los datos reflejan. Aunque hay un porcentaje de mejora con respecto a las pruebas anteriores, un 18%, debemos seguir ocupándonos para lograr mejores resultados y alcanzar los niveles más altos de la tabla”. Y agregó: “Dentro del programa, los docentes tienen convocatorias para jornadas de capacitación virtuales y presenciales. Comenzamos con las instancias virtuales y en el Departamento ya se realizaron las primeras jornadas presenciales para educación primaria. El nivel inicial tuvo dos instancias presenciales en el Centro de Convenciones y, a mediados de junio, tendremos la tercera”.

Más allá de los resultados, Báez resaltó la importancia de la formación docente y la importancia de aplicar las guías pedagógicas a las realidades de cada aula. En relación a la aplicación del programa provincial, aseguró: “Los datos del 2024 nos permiten ver con qué piso asumimos la gestión. Creo que van a tener mucho más valor los del año que viene porque nos permitirán conocer si hemos mejorado o no. Conversamos con los supervisores sobre las necesidades que tienen las escuelas y que no son sólo edilicias, sino también curriculares y pedagógicas. Pudimos analizar cuál es el posicionamiento de los docentes, cómo es el trabajo de las vicedirectoras, que es fundamental en términos pedagógicos y extracurriculares. Creo que los resultados de este año, no sólo por el plan sino por el trabajo que realizan las supervisoras en los tres niveles (inicial, primario y secundario) podrían ser más interesantes y nos darán un nuevo pronóstico”.

¿Qué pasa en la secundaria?

La Pruebas Aprender 2024 también evaluaron a 379.050 estudiantes de 5º y 6º año de secundarias del país. En matemática, a nivel nacional, solo el 14,2% de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado: Entre Ríos se ubicó entre las provincias con puntajes superiores al nacional.

En lengua, el panorama fue más alentador. A nivel nacional, el 58,4% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado. Según el gráfico de puntaje promedio nacional (506,5 puntos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó muy por encima del resto del país.

Entre las jurisdicciones con mejor desempeño en esta asignatura se destacan: La Pampa, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis, Neuquén y Córdoba, con puntajes promedio superiores al nacional. Río Negro, Santa Fe, Chubut, Buenos Aires, Santa Cruz y Entre Ríos conforman un grupo intermedio, mientras que Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Jujuy, Salta y San Juan vuelven a registrar los desempeños más bajos.



#QueEntiendanLoQueLean



Así se llama la tercera edición de la campaña de alfabetización que lanzó Argentinos por la Educación y que tiene como principal premisa reforzar la comprensión lectora del estudiantado.

“Vemos que los datos siguen siendo alarmantes; es necesario continuar hablando del tema y es muy importante el apoyo de la sociedad civil. Con los resultados de las pruebas Aprender tenemos la confirmación de que 1 de cada 2 chicos no tiene comprensión lectora. El tema es complejo, pero también creemos que hay un rol importante en toda la comunidad educativa, no sólo de los docentes y estudiantes, sino también de las familias porque es fundamental que acompañen y tomen conciencia del problema. Aunque es un rol complementario, tenemos mucho que aportar, como por ejemplo tener libros en la casa, y no menos importante es que existan políticas públicas, fundamental para mejorar los índices de alfabetización”, afirmó Massimiliano Pisani, analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación.

Además, subrayó que la comprensión lectora es “la madre de los aprendizajes” y agregó: “Si se aprende a leer y no se tiene comprensión lectora, es muy difícil que después se desarrolle en el resto de las materias. No comprender lo que se lee les dificulta la vida y sus proyectos a todos esos chicos, así que es fundamental trabajar en esta temática”.



La situación de las escuelas locales



Esta semana se abrieron los sobres para la licitación de las obras de mejoramiento para la Escuela Nº88 “Los Fundadores”. A raíz de este avance, Báez se refirió a las otras instituciones que están en refacción y sobre aquellas que todavía están a la espera: “En la ‘Leopoldo Herrera’, se avanzó sobre el cotejo de precios y estamos a la espera del inicio de las obras. En cuanto a la ‘Domingo Matheu’, tiene un progreso significativo, quizás más lento de lo que desearíamos. Por otro lado, estuve en la Escuela Nº16 de Urdinarrain, donde también funciona el Instituto de Formación Docente, para realizar una nueva apertura de sobres para arreglo de cubiertas y techos. También visité el nivel inicial de la Escuela Nº103, que está con la obra neutralizada, con un porcentaje de concreción y estamos analizando cómo se puede finalizar. Estamos a la espera de que, con el correr del año, se puedan concretar otras obras. En estos momentos tenemos proyectos de emergencia en la zona de Perdices, en Larroque y en varias escuelas de Gualeguaychú. Tenemos un grave estado de infraestructura escolar y con muchas necesidades de intervención en muchos edificios”, concluyó Baéz.