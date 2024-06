El marco es antiguo (elegante forma de decir viejo), de una madera pintada que el tiempo se encargó de barnizar de gris. Creo que es la primera vez que me detengo a observar el marco de ese cuadro. Tomo conciencia de él sólo porque lo sujeto entre mis manos para acercar el rostro de la foto hacia mí. Una foto en donde un rostro sonríe.

Sonríen unos ojos, una boca; sonríen unos párpados y cada uno de los dientes que asoman de esos labios que también sonríen.

La muchacha de la foto debe rondar los 20 años, la tersura de su piel contrasta con lo ajado del papel que la contiene.

Los ojos, que se adivinan pardos en la monocromía del retrato, se ven ávidos, sedientos de vida. Hay tanta bondad en ese rostro. Tanta paz. Y tantos sueños.

No me resulta difícil saber de ellos porque los conozco, porque he escuchado a la mujer, cuyo rostro me sonríe desde la foto, relatarlos. Es mi madre.

Y muchas veces me habló acerca de los sueños que soñaba la muchacha del retrato. Quizás uno de esos sueños pude haber sido yo. Me gusta imaginar que sí. Que fui parte de esas ilusiones de maternidad que iban creciendo luna a luna.

Me gusta ver ese retrato. Contemplarlo en silencio y compararlo con su sonrisa de anciana con la que ya no puedo encontrarme y solo persiste en mi memoria y darme cuenta que el tiempo sólo afecta los objetos.

Que su sonrisa esta incólume, que el sonido que no puede escapar de ese retrato mudo lo escucho en las risas de mis hijos, o en la mía quizás, cuando a veces río.

Me gusta ver el retrato de mi madre. Hablarle. Decirle: hola mamá, ¿cómo estás? Y sentir que le responde en silencio a mi corazón, le canta nanas, lo acuna entre sus brazos, despierta ese niño que a veces se empeña en dormirse y lo incita a volver a los juegos, a la inocencia de creer que el mundo puede ser distinto y asimismo darle las fuerzas y la esperanza para intentar hacerlo, a espantar los fantasmas y el dolor de la muerte con nada más que una sonrisa. Una sonrisa color sepia, color vida, color madre.