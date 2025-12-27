A pesar de haber estudiado peluquería en Zárate, su pasión no afloró en la ciudad sino dentro de la manga.

“Yo tengo familia en las islas. Mi papá y mis hermanos viven en el campo. Yo ando a caballo, ayudo a mover la hacienda, y sabía vacunar, pero no tenía la capacitación oficial para hacerlo”, contó.

Con una hija de tres años a la que mantener, y frente a la posibilidad de poder manejar sus horarios, Alicia no dudó en aplicar al puesto en cuanto Laureano Bello, el coordinador de la Fucofa en el delta, abrió una búsqueda.

“No hace falta ser veterinario pero sí tener una capacitación. Tuve mucho acompañamiento, tuve que leer varios documentos, dar un examen y recién ahí tuve mi carnet y autorización para vacunar”, señaló.

Entre los principales puntos de aquel aprendizaje, Vasin resaltó la importancia de la temperatura de las vacunas, el cambio de agujas, la limpieza y cuidado de los animales, y el registro exhaustivo de todo el proceso.

Otro punto clave es la previa coordinación con los productores, ya que el movimiento de hacienda en las islas conlleva mayor planificación. Por día, la vacunadora puede llegar a inocular entre 1.500 y 2.000 cabezas.