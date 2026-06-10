Este miércoles se llevó adelante un allanamiento en un coto de caza ubicado en Costa Uruguay Sur, en el departamento Gualeguaychú, por una presunta violación a la normativa de protección de fauna silvestre y contrabando.

El operativo se realizó por orden de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Pedro Rebollo, y fue ejecutado por efectivos de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Gualeguaychú y personal de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación.



En diálogo con Ahora ElDía, Rebollo confirmó que “se secuestró una ornamenta de ciervo trasladado ilegalmente para su caza a Gualeguaychú” y que se encontró otro ejemplar con vida.



Según pudo conocerse, la ornamenta y el animal correspondían a la especie de ciervo colorado o ciervo rojo (Cervus elaphus). La ornamenta hallada tenía 72 puntas, lo que constituiría una excepción. Un ciervo colorado normal posee cornamentas de entre 10 y 14 puntas (conocidos como ciervos "reales" o "imperiales"). Las cornamentas de 72 puntas son casos anormales, no naturales y extremadamente raros. Biológicamente, se asocian con alteraciones en el potencial genético o problemas de salud.

La normativa de caza en Entre Ríos, regulada por la Ley Provincial de Caza Nº 4.841 y los reglamentos de fauna, protege a esta especie, que no figura dentro de las exóticas habilitadas para la caza deportiva.

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