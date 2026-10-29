Alumnos de primer grado de la Escuela N.º 3 Tomás de Rocamora visitaron este miércoles la Muestra de Malvinas de Gualeguaychú, donde recorrieron la exposición y participaron de una actividad de lectura junto a un excombatiente.

Durante la visita, Nora Dimotta, responsable del Área de Malvinas, compartió con los chicos el cuento El soldadito Huguito y la misión del corazón, incluido en el libro Cuentos que hacen eco. La propuesta abordó la temática a través de la literatura, con un relato adaptado a la edad de los estudiantes.

La jornada también contó con la participación de Sergio Clarambaux, veterano de la Guerra de Malvinas, quien compartió el espacio con los alumnos y acercó su experiencia sobre el conflicto de 1982.

La muestra funciona de lunes a viernes, de 7 a 13, y puede ser visitada por instituciones educativas y grupos que coordinen previamente un recorrido fuera de ese horario. Para solicitar turnos, está disponible el teléfono 3446 610078.