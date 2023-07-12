En diálogo con Ahora Cero Radio comentó que en sus recorridas observó el crecimiento del consumo de estupefacientes. Al respecto, declaró: “No hay barrio que vos no visites y te encuentres con madres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos, que piden ayuda. Creo que nosotros tenemos desde el estado muchísimo que hacer y creo que tenemos que establecer una política al respecto”.

Y continuó: “Pensamos en un gran centro de rehabilitación, los chicos que están en esta situación viajan a Concepción del Uruguay, que tenemos entendido también está pasando un momento complejo ese centro”.

En esta línea, expresó que debe ir acompañado con políticas integrales “en términos comerciales, económicos e industriales” para generar posibilidades reales a quienes logren sortear este flagelo.

“Y eso tiene que ver también con la forma de relacionarse con el privado y, cómo tratarlo, nosotros tenemos que esforzarnos por tratar que el privado invierta en nuestra ciudad, que no lo espantemos, que lo ayudemos”, enfatizó al respecto.

Por otra parte, sobre las impugnaciones a Mauricio Davico, opinó: “Me gusta competir con todos los participantes en la cancha. Así que bajo ningún aspecto yo hice algo como para que ninguno de los precandidatos pueda participar. Acá está pendiente ver la resolución de dos apelaciones. Yo estoy dispuesto a dar pelea con todos los actores que han decidido participar”.

En tanto, en relación a sus planes de gobierno indicó que no se deben “volver a cometer los mismo errores de la actual gestión agrandando el estado con personal político”.

“En este sentido creo que hay muchísimo personal dentro del municipio de carrera que ha sido corrido a un costado y que nosotros tenemos la obligación de volver a ponerlos en su lugar y sacarle provecho”.

“Hay muchísima gente capacitada de carrera que ha sido barrida y puesta abajo de la alfombra y me parece que nosotros tenemos que ir al rescate de esa esa gente, tenemos que rodearnos de muchísima gente que ha trabajado muy bien en el municipio”.