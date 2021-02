AMET ratificó que la recomposición salarial debe estar "entre un 36 y un 43%"

La Comisión Directiva del gremio de los docentes técnicos se reunió el viernes y definió acompañar a la comunidad educativa que decida “retornar a la presencialidad, siempre y cuando no haya inconvenientes porque están dadas las condiciones de infraestructura, higiene y bioseguridad”. Sí advirtió sobre “los graves problemas en la logística del transporte para los maestros y profesores que deben movilizarse entre las localidades donde deben ejercer”.

AMET aclaró que “mantendrá la tutela gremial en aquellas escuelas donde nuestros delegados o personal docente afiliado consideren que no se cumple con el protocolo contra Covid-19, lo cual puede acarrear problemas de salud y presenten el pedido de intervención gremial. Postura que se viene aplicando desde el regreso a las aulas en noviembre del año pasado, y que fuera informada al mismísimo Ministro de Educación de la Nación Dr. Nicolás Trotta, y a las autoridades provinciales el pasado martes 2 de febrero”.

Por otro lado, reclamó al Ministro Nacional, Nicolás Trotta, “dinamizar los trámites de remisión de fondos destinados para la compra de insumos de higiene y bioseguridad, puesto que no se cuenta con el dinero aún. Incluso, aquellas escuelas que debían hacer reparaciones menores, no han podido ejecutar ninguna de ellas por el hecho que aún no llegaron los recursos económicos. Denunciamos la falta de los recursos (dinero) prometidos por las autoridades para con las escuelas en esta situación extraordinaria”.

Salarios

“Estamos en plena negociación con el Gobierno, y a la espera de una propuesta superadora de la efectuada en el día jueves próximo pasado”, precisó el gremio en un comunicado y amplió: “AMET pretende recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado, pero también comenzar un proceso recuperación de lo perdido en años anteriores. Además hemos manifestado nuestra preocupación sobre la falta de una clara hoja de ruta en organización e implementación de los grupos de alumnos, y de la recarga laboral que recaerá sobre los docentes debido a la implementación de las bimodalidad, virtual y presencial”.

Por tanto considera “imprescindible, que toda recomposición salarial se efectúe sobre el Punto Índice, y que sea remunerativa y bonificable. De esta manera se evitaría un “achatamiento” en el Escalafón Docente, y se nutriría de mayores recursos al IOSPER y a la Caja de Jubilaciones”, sostuvo.

Agregó también que “debido a los magros sueldos en la provincia de Entre Ríos, donde la gran mayoría de los docentes (aproximadamente 70%) nos encontramos bajo la línea de la pobreza, es que focalizamos el reclamo de recomposición salarial entre un 36 y un 43%, índice correspondiente a la Canasta Básica Total, que considera los índices de variación de alimentos, vestimenta y calzados, transporte y servicios”.

También se decidió solicitar al Gobernador a través de la Secretaría de Trabajo, “gestione ante el Ejecutivo Nacional, el incremento del mínimo no imponible del impuesto al salario (impuesto a las ganancias), puesto que la brecha entre este impuesto y la pobreza es muy pequeña”.

Se adelantó que su la nueva propuesta del gobierno amerita un análisis, se convocará a congreso virtual.

Iosper

AMET resolvió solicitar audiencia urgente al presidente del Iosper, con la finalidad de interiorizarnos sobre la problemática que tienen con la FEMER (Federación Médica Entre Ríos), y el corte del servicio prestacional hacia los afiliados. (APFDigital)