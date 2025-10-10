Durante el encuentro, los estudiantes analizaron las distintas formas de acoso escolar, sus consecuencias emocionales y sociales, y la importancia de intervenir a tiempo para evitar la normalización de conductas violentas. Los alumnos identificaron comportamientos de hostigamiento y reflexionaron sobre su impacto en la vida cotidiana.

El formato taller permitió la participación activa de los estudiantes, quienes compartieron experiencias, analizaron situaciones de acoso y trabajaron en estrategias para fortalecer vínculos basados en respeto, empatía y solidaridad. Además, recibieron herramientas prácticas para afrontar conflictos y promover un entorno escolar seguro y respetuoso.

El taller se inscribe dentro de un conjunto de actividades que ANAF desarrolla en distintos puntos de la ciudad, que incluye charlas, capacitaciones para docentes y espacios de orientación para familias. De esta manera, el área busca abordar el acoso escolar desde distintos frentes, garantizando que los estudiantes cuenten con herramientas para identificar prevenir e intervenir en situaciones de violencia entre pares.

Desde ANAF destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de prevenir acoso entre compañeros y generar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus dudas y preocupaciones en un entorno de confianza. La actividad también promueve la corresponsabilidad entre estudiantes, docentes y familias, consolidando la participación de toda la comunidad educativa.

El proyecto forma parte de las políticas públicas del gobierno local orientadas a garantizar un entorno seguro para niños y adolescentes, que busca afianzar espacios educativos que promueven la participación, la conciencia colectiva y el respeto entre los estudiantes.

Con estas acciones, el Municipio busca consolidar una estrategia sostenida de prevención del acoso escolar, asegurando que los espacios educativos de la ciudad sean seguros y respetuosos. La propuesta refuerza la formación de los alumnos en valores como la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos, y sienta bases para futuras intervenciones en otros centros educativos.