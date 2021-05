Andrea Noguera: "El bloque no está roto y no me crucé de vereda"

"Esta bueno dejar en claro que en el bloque hemos podido hablar, discutir y sacarnos los ojos. Desde afuera tal vez no se vea o no se entienda tanto. Yo acompañé todos los proyectos, y esta vez planteé diferencias pero esto no quiere decir que nos vamos a cruzar de vereda ni mucho menos", expresó la edil.

En cuanto a la actualidad del bloque manifestó que "no está roto y no me crucé de vereda. Lo tuve que aclarar mucho, pero sigo siendo peronista y siempre voy a estar del lado peronista de la vida, incluso antes de estar convocada por el piaggismo. En el bloque seguimos tirando todos para el mismo lado".

También se refirió al voto negativo de Ghiglione. Indicó que respeta mucho "la opinión de Sofía Ghiglione. Ella llegó siendo parte de un acuerdo político, por lo que no debería sorprendernos que tenga una opinión diferente alguna vez. Ella sigue siendo parte del bloque. Esto es política; no es un club de amigos".

"Yo planteé que no estaba de acuerdo en el momento de tratar el proyecto de Parque del Sol. Luego, siendo orgánica decidí acompañar, aunque dejé planteada mi postura, respetando a la mayoría de mi bloque", insistió.

Asimismo, agregó que tiene "la posibilidad de hablar con mis compañeros de bloque y con la oposición, no así con los que no entienden que se puede disentir… me refiero más que nada a un sector de la militancia donde se habla desde el fanatismo. Susana Villamonte será una gran presidenta del bloque porque tiene un excelente diálogo con el Intendente Piaggio", cerró.