En torno a las boletas que están circulando, András Romero, el líder local de La Libertad Avanza, mencionó: “No son boletas cortadas, no están oficializadas por la Libertad Avanza, por eso las rechazamos como legales a los efectos de emitir el voto. Nos extraña el silencio del candidato a gobernador, cuando es obvio que intentan beneficiarse con el arrastre de Javier Milei e incluso en mi caso en Gualeguaychú me ninguneaban de que había sacado los votos por arrastre. Y ahora los que se jactaban son los que están haciendo lo mismo para ganar. Si es ganar a costa de lo que sea es ser más de lo mismo, por eso nosotros venimos a representar otra cosa. Ellos que critican al oficialismo, se están portado peor que el oficialismo, nunca he visto esto en la política”.

Foto: Mauricio Ríos

Asimismo, Romero dijo que tomarán medidas para evitar cualquier inconveniente durante las elecciones: “Tenemos 5 fiscales generales por escuela instruidos y un fiscal de mesa por cada una de las 224 mesas, ya están instruidos, la gente se puede quedar tranquila porque en el cuarto oscuro van a estar las boletas oficializadas de Javier Milei enteras, y que la gente que quiera cortar, que es su derecho, puedan hacerlo ahí adentro, no está porquería que se está gestando con intenciones de beneficiarse políticamente”.

“Hemos solicitado que se levante la medida cautelar que imposibilitaba que se den las elecciones a intendente en la ciudad”. En tanto concluyó: “Hoy hicimos esta conferencia de prensa porque no queremos hacer el cierre de campaña por ser respetuoso de la justicia”.