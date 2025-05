Los tiempos de discusiones entre los transportistas de la ciudad y los concejales quedaron atrás luego de la aprobación de la ordenanza por parte del oficialismo que estableció que los incrementos en el boleto corresponden ahora al Ejecutivo.

El mecanismo es el siguiente: las empresas transportistas elevan una nota al Municipio notificando los incrementos del gasoil, de los neumáticos y de las paritarias, y una vez que se constatan se promedia el incremento de los ítems y da como resultado el porcentaje de aumento que tendrá el boleto.

Este proceso administrativo lo realizan desde Tránsito Municipal y es la Secretaría de Transporte de la Nación quien aprueba definitivamente el aumento, para que finalmente se actualice el importe en el sistema SUBE. En el caso de las líneas interurbanas, también interviene Provincia.

De esta manera, una vez que se cumplan todos los pasos, el boleto de colectivo volverá a aumentar en Gualeguaychú. Estimando las demoras de Nación, el impacto podría verse reflejado los últimos días de mayo. Lo concreto es que según los incrementos que registraron las empresas transportistas, el incremento sería de 5,6%, por lo cual el boleto de $1.318 pasará a costar $1.394, una suba de $76. Si un usuario realiza dos viajes diarios durante 30 días, el impacto en el bolsillo será de $4.560 más de lo que gastaba el mes anterior; si se toma cuatro, ascenderá a $9.120.

La crisis sin fin del transporte

“El sistema de transporte urbano del interior del país está destinado a desaparecer en este esquema, porque cada vez hay menos pasajeros y más motos y bicicletas, y el transporte sigue siendo el mismo desastre desde la quita de subsidios”, sintetizó el empresario transportista Ricardo Delcausse, quien agregó que los recurrentes paros y medidas de fuerza del gremio se deben a que “hay dos facciones de UTA que se disputan el poder, más allá de la paritaria salarial, por tal motivo la situación es complicada por todos lados”.

Acerca del valor de boleto, comentó que “hoy está $1318,18 y tiene una actualización bimestral. Este mes es la próxima actualización. En este momento, las ganancias de las empresas son mínimas. La buena época del transporte es de marzo a noviembre, que se hacía en su momento una diferencia, pero hoy en día es un sueldo, no es más que eso”.

En este contexto, marcó que reciben un subsidio provincial: “Han hecho un esfuerzo, el director de Transporte hizo lo que pudo, entendió la situación por la que atravesamos y nos ha acompañado”.

Sobre los pormenores del servicio, Delcausse detalló que la frecuencia es cada 20 minutos, pero admitió que cada línea tiene su propio esquema y afirmó: “Lo que si tenemos es un problema con el tránsito de la ciudad, por ejemplo, uno de nuestros recorridos pasa por la calle Primero de Mayo. Ahí hay circulación y estacionamiento en ambas manos, más cinco lomos de burro. Esto hace que hacer ese trayecto se tarde más de lo previsto, lo que ocasiona demoras”.

Acerca de los inconvenientes que atraviesa el sistema del transporte, planteó que a nivel local lo preocupa la cantidad de pasajeros con certificado de discapacidad que viajan gratis. “Se nominalizaron las tarjetas SUBE, ahora por lo menos sabés a quién transportás. Pero no bajó la cantidad, subió. El mes pasado dio el 17,4% los pases de discapacitados y acompañantes. Ese es el problema más grande que tiene el transporte urbano de Gualeguaychú, porque otras ciudades rondan el 6% y nosotros tenemos más del doble, lo que representa, aproximadamente, 700 personas por día que se trasladan de forma gratuita, y no sólo una vez, sino que tienen ocho pasajes diarios. Lo que vemos son cada vez más pases. Hace poco, estábamos viendo el tema y descubrimos un pase de discapacidad que tenía como enfermedad el “mal humor”, con la tarjeta ya hecha. Diabetes, asma o hipertensión son enfermedades, no son discapacidades. Entonces, si todos viajan gratis, estamos en un gran problema”.

El empresario aseguró que “todos estos datos son los que pasa el Sistema SUBE todos los días” y agregó: “Creo que es un abuso y que no es actual, sino que se viene enquistando desde hace años. Esto es política, vas a Desarrollo Social, pedís la tarjeta para viajar gratis y te la dan para que los votés. Me llama la atención el porcentaje de Gualeguaychú con respecto al de las demás ciudades, el inspector de la empresa me dice todos los días que, durante el primer horario, de 7 a 7.30 horas, transportamos 12 discapacitados en un colectivo de 32 asientos”.