El dólar oficial retrocedió este miércoles y dejó atrás una racha de tres subas semanales consecutivas.

Igual, se mantiene cerca de máximos nominales históricos a partir de un cambio de tendencia que comenzó a observarse a fines de junio.

Tras varios meses de relativa estabilidad, el mercado ajustó al alza sus proyecciones para el tipo de cambio.

En el mercado oficial, el dólar mayorista cayó 0,3% (-$4,5) a $1.488 para la venta, y perdió $0,5 en la semana.

Con respecto al techo de la banda, que se ubicó a $1.816,64, se posicionó a una distancia del 22,1%, la más alta en 11 ruedas.

Los contratos de futuros marcan leves subas de hasta el 0,2% en la jornada.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.503 para fines de julio y en torno a $1.647,5 sobre el cierre de diciembre.

A mismo tiempo, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) se sostiene a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

En ese contexto, el dólar tarjeta se ubica a $1.969,5.

De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el minorista promedia los $1.513,46 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró en los $1.565,73, mientras que el MEP lo hizo a $1.529,19.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.515 para la venta.

Los economistas coinciden en que el movimiento responde principalmente a factores estacionales más que a un cambio en el régimen cambiario.

Y señalan que puede haber una corrección moderada durante julio como consecuencia de una menor oferta de divisas proveniente del complejo agroexportador, el incremento de las importaciones energéticas y una mayor demanda de dólares vinculada al pago del aguinaldo y las vacaciones de invierno.

Asimismo, consideran que el tipo de cambio necesita recuperar parte del terreno perdido frente a la inflación luego de varios meses prácticamente estable.

Fuente: Noticias Argentinas