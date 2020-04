"El aula es mi mundo, estoy sufriendo no estar con los chicos. En la escuela, yo me hago un poco la payasa con los alumnos, entonces hice con un video, me hice la periodista, con un nombre ficticio, peluca, caracterice un personaje y prepare una clase", contó Valeria sobre su innovadora idea.

"Si bien desde la educación queremos implementar el uso de la tic y veniamos poco a poco, esta pandemia nos obligó a tener que aprender de golpe muchas cosas, y estamos autocapacitandonos. Buscamos las herramientas más eficaces para poder utilizar y economizar algunas complejidades que pueden surgir en las familias".

Sobre la cantidad la material que se manda a los alumnos, dijo que "cuando se decretó la cuarentena tuvimos, de un día para el otro que organizarnos y enviar actividades para que los chicos, para que no pierdan la continuidad pedagógica. Lo resolvimos con los medios que teníamos en ese momento".

Embed

Al respecto, dijo que "en la primera etapa de la cuarentena, enviamos material para cubrir esos quince días que iba a durar. Pero en vista de que iba a continuar y que va a seguir por unos meses más, nos fuimos acomodando, y encontramos herramientas y formas para poder llegar a los alumnos".

Además agregó que, "por ahí se hace mucho, porque son varias las materias que los chicos tiene, y la idea no es que trabajen cuatro áreas nomas, todas las cátedras son esenciales y los profesores les envían los temas que tiene que trabajar".

Sobre cómo están trabajando hoy en día, dijo que "tenemos otro seguimiento y más contacto con las familias. Las actividades se mandan por día, y es menos la cantidad", y agregó que "por ahí los padres se ven abrumados, pero la realidad es que es lo mismo que trabajamos en las aulas y es mucho contenido". (ElOnce)