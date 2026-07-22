Una jornada trágica se registró este miércoles sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 241, en el sentido de circulación Sur-Norte. Un gravísimo accidente de tránsito se cobró la vida de una persona y dejó a otra con heridas de consideración.

Según los primeros informes a los que accedió AHORA del personal de Control Vial Concordia, en el siniestro se vieron involucrados dos vehículos: un camión de marca Mercedes Benz con chapa patente de origen brasilero —conducido por un solo ocupante— y una camioneta Renault en la que viajaban dos personas.

Como consecuencia del impactante choque, la mujer que viajaba como acompañante en la camioneta falleció de manera instantánea en el lugar. En tanto, el conductor de dicho vehículo debió ser asistido de urgencia por los servicios de emergencia y trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica. Por su parte, el chófer del transporte pesado resultó ileso.

Los registros de AHORA indican que en lo que va del año ya murieron como consecuencia de siniestros viales en la provincia de Entre Ríos 76 personas.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal sanitario y bomberos, quienes coordinaron las tareas de asistencia y los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas que desencadenaron la tragedia. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras las autoridades realizaban las diligencias de rigor.

Fuente: AHORA