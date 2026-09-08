Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática en las pruebas PISA 2025, lo que la ubicó en el puesto 75 entre los 91 países y economías participantes y en la posición 8 entre los 13 países de América Latina que formaron parte de la evaluación. En comparación con PISA 2022, cuando había obtenido 378 puntos, el resultado de 2025 implica una caída del 2,9%.

PISA evalúa a estudiantes de 15 años y mide conocimientos y habilidades en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana. En cada edición se profundiza especialmente en una de las tres áreas: en 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias, como había ocurrido anteriormente en 2006 y 2015.

En esta edición participaron 91 países, de los cuales 38 son miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Argentina participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.

Más allá de los puntajes promedio, los resultados permiten observar qué proporción de los estudiantes logra los aprendizajes considerados mínimos por PISA. En Matemática, el 76% de los alumnos argentinos quedó por debajo del nivel 2, que la OCDE considera el umbral mínimo de desempeño. En el otro extremo, casi no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos.

En la comparación regional, la proporción de estudiantes argentinos que no alcanzaron el nivel mínimo en Matemática fue mayor que la de Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%), México (69%), Chile (59%) y Uruguay (57%) y menor que la de Guatemala (92%), Paraguay (91%), República Dominicana (91%), El Salvador (87%) y Ecuador (80%).

La evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 fue de 24%, por lo que se profundizó la caída.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Analizando estos resultados, Martín Nistal, director del Observatorio y coautor del informe, enfatiza: “Los resultados obtenidos en Matemática ponen a Argentina nuevamente entre las últimas posiciones de los países participantes de PISA 2025. Esto marca que los estudiantes de 15 años del país no pueden resolver, en gran medida, ejercicios adaptados para su edad como calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros. Desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción.”

En Lectura, Argentina alcanzó 389 puntos, frente a los 401 obtenidos en 2022. Este resultado la ubicó en el puesto 62 entre los 91 participantes y en la posición 8° en América Latina.

El 59% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño en Lectura, mientras que sólo el 1% alcanzó los niveles más altos (5 y 6). En 2022, el 55% de los estudiantes no alcanzaba ese nivel mínimo.

En Ciencias, los estudiantes argentinos obtuvieron un promedio de 393 ​ puntos, 13 puntos menos que en 2022, cuando el país había alcanzado 406 puntos. El resultado de 2025 ubicó a Argentina en el puesto 71 a nivel global y 8 entre los países latinoamericanos.

En esta área, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño y apenas el 1% llegó a los niveles 5 o 6. En el año 2006, esa proporción era de 56%.

En una mirada integral, en PISA 2025 Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Esos resultados ubicaron al país en las posiciones 75, 62 y 71, respectivamente, entre los 91 sistemas educativos participantes. Frente a la edición de 2022, los resultados empeoraron. Al mismo tiempo, el 76% de los estudiantes no alcanzó los aprendizajes mínimos en Matemática, el 59% en Lectura y el 59% en Ciencias.

Los datos surgen de un informe de la ONG Argentinos por la Educación a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).