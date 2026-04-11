La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó su informe anual de existencias bovinas, que arrojó al 31 de diciembre de 2025 un stock de 50,9 millones de cabezas en nuestro país. Esta cifra representa una baja del 1,36% o 704.000 ejemplares en el rodeo nacional con respecto al año pasado, posicionándose como la más baja desde 2011 (50,7 millones). Según los datos, el stock por categoría es:

Terneros/as: Hay 14,4 millones, lo que implica una reducción de unas 198.000 cabezas o del 1,4%. “Este resultado se explica porque estos animales provienen, en su mayoría, de nacimientos ocurridos durante el invierno de 2025, producto de los servicios sobre las vacas de la primavera del 2024, período en el cual ya se había verificado una caída del stock de vientres en igual magnitud (-1,4%)”, explica el reporte.

Vacas y vaquillonas: Hubo una reducción del orden de 516.000 ejemplares o 1,8%, lo que resulta esperable, dado el nivel de faena de hembras registrado en 2025. “No obstante, la caída del rodeo de vientres es menor a la observada en los dos períodos previos, cuando la disminución promedió las 850.000 cabezas anuales”, aclara el documento.

Machos: Se observa un incremento de aproximadamente 57.000 cabezas (1%). Este resultado se explica por una caída de alrededor de 120.000 novillos (-5,4%), más que compensada por el aumento de 165.000 novillitos (3,6%) y de 11.600 toritos (MEJ: 3,4%).

De todos modos, pese a que la foto es negativa, la SAGYP enciende una luz de esperanza en la coyuntura actual que atraviesa el sector ganadero, con muy buenos precios que invitan a la retención de vientres y a mejorar la eficiencia productiva.

Al respecto, el informe hace foco en una tendencia que considera muy esperanzadora: la mejora de la relación ternero vaca, que en el último ciclo fue del 65,2%, superando el promedio de la serie 2007-2025 (62,3%), y posicionándose como el segundo mejor resultado desde el récord de 66,7% en 2022.

“En cuanto a la evolución del Índice de existencias de la categoría Vaca y de las categorías Terneros/as, se destaca el cambio de tendencia registrado a partir de 2013, con un comportamiento más favorable para los Terneros/as, manteniéndose la misma con una evolución favorable hasta la fecha en lo que respecta a la cantidad de terneros logrados por vacas registradas”, profundiza el relevamiento.

Así, este indicador muestra que, actualmente, con un menor stock de vacas que en 2007, se produce una mayor cantidad de terneros. Esto evidencia una mejora en uno de los principales indicadores de eficiencia productiva del rodeo.

“En un contexto como el actual de demanda sostenida, reflejada en los precios de la hacienda y en los márgenes económicos positivos, sumado a una ya marcada retención de animales, tanto de vientres como de categorías destinadas a faena, y considerando las restricciones propias de los tiempos biológicos de la producción bovina, es esperable que en los próximos años se consoliden resultados positivos tanto en la productividad del rodeo como en los niveles de producción de la ganadería”, concluye el estudio.