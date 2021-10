Estamos en primavera, pero el verano ya está a la vuelta de la esquina. Y con cada grado que aumenta el termómetro, los aires acondicionados comienzan a encenderse y dentro de unos meses los mismos sonarán las 24 horas del día. Si tan sólo este hecho es significativo para el aumento de energía, sumémosle ahora que no seremos los mismos que estamos acá todo el año, sino que se sumarán varios visitantes y turistas más que vendrán a Gualeguaychú (que, según algunos guarismos, serán muchos, tanto como los que se recuerdan de esos veranos de excesos y bonanza)

Este escenario hace que más de uno se ponga a pensar, sobre todo por algún malo recuerdo de cuando la energía eléctrica pasaba un límite, todos nos quedábamos sin luz. ¿Podrá pasar esto mismo durante la temporada 2022?

“Gualeguaychú es un destino que está preparado para satisfacer esa demanda. Desde la visión de los ingenieros, eso está resulto”, aseguró a ElDía Alfredo Darré, titular de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.

“Por supuesto, como todo servicio, ninguno es perfecto. No estamos exentos de los accidentes, como tormentas o vientos, pero en lo que refiere a exceso de consumo no hay nada de qué preocuparse. Por el contrario, yo diría que estemos todos tranquilos”, agregó.

“Los últimos cortes que ha habido, lamentablemente, fueron sobre Urquiza al Oeste por problemas con el arbolado. O sea, cuando hay vientos y los árboles comienzan a moverse hace que el cableado se toque. También hemos tenido problemas en la línea del Parque Industrial, pero por algún accidente. En cambio, por exceso de consumo, no estaríamos teniendo problemas de satisfacer la hipotética demanda que se espera para este verano”, referenció.

Para asegurar que los sectores más estratégicos de la ciudad no se queden sin energía, Darré mencionó que se han realizado obras que han beneficiado a los comercios de la zona y han brindado más estabilidad al sistema.

“Estamos recuperando mucho de lo que no hemos podido hacer durante la pandemia, no obstante, en ningún momento, ni en 2020 ni en 2021, hemos dejado de realizar inversiones. El crecimiento de los barrios y las nuevas habilitaciones constituyen más de 900 nuevas conexiones por año, y tenemos que estar a la altura de este crecimiento”, manifestó.

La pandemia para la Cooperativa Eléctrica

Desde marzo de 2020, todos más o menos hemos sufrido algún cachetazo por el maldito covid-19, y la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú no fue la excepción: muchos perdieron la fuente de trabajo, otros sus ingresos, y muchas veces eso se reflejó en el pago de los servicios como lo es el de la luz.

“El tema fue muy delicado, y gracias a Dios de eso parece que estamos saliendo y esperemos no tener una recaída. Los usuarios de la cooperativa tienen en su espíritu el cumplimiento, pero hemos llegado a tener un porcentaje de morosidad de alrededor del 15% durante la pandemia. Aumentó tanto en cantidad de usuarios y como en el monto también. Casi fueron 6000 usuarios en mora, de los 42 mil que tenemos en Gualeguaychú, aproximadamente el 15%”, informó Darré a ElDía.

“Afortunadamente, hoy volvieron a ser números más normales: actualmente está en alrededor del 5% en lo que serían los montos, pero los usuarios son mucho menos: en cantidad de usuarios debemos estar entre el 3% o el 4%. Deben ser hoy unos 2000 usuarios los que están en refinanciación.

“Prácticamente no hicimos cortes de energía, que es la forma más fácil de cobrar. Eso no lo ejercitamos por una decisión del consejo de la administración de la cooperativa, que no quiso cortarle a ningún tipo de usuario. Es verdad que hay usuarios que los protege la Ley para que no les corten, pero hay otro tipo de usuarios, como industrias importantes, a las cuales no le hicimos siquiera reducción de potencia”, explicó.

“Hay que tener en cuenta que hasta hace poco tiempo atrás, varios sectores no podían funcionar o no funcionaban a pleno, como los gastronómicos o los hoteles. Hay que esperar una reactivación económica, que es tardía y no de arranque inmediato”, concluyó.

Energías sustentables: ¿El futuro que ya es un presente?

Cada vez son más los ejemplos del uso de tecnología para la generación de energías limpias. Sin ir más lejos, la semana pasada el Municipio inauguró el segundo parque solar, que al mismo tiempo es el más grande de la provincia.

“Hay dos maneras de generar energía eficiente y sustentable: por un lado, está la línea solar térmica (calentar agua), que sirve como complemento para calefacción o climatizadores de pileta, entre muchas otras cosas; y por el otro están los paneles fotovoltaicos, que son precisamente los que se ubicaron en los parques solares de la ciudad”, explicó a ElDía Patricia Bacigalupo, titular de Nepa Climatización, una empresa local que ofrece el asesoramiento para tratar de que una casa sea eficiente y además tener al alcance los equipos necesarios.

Según explicó a continuación, el primer sistema, el de calentar agua con energía del sol, permite llegar a un ahorro de entre un 90% y un 95%, logrando así que estos equipos reduzcan las facturas de luz y agua de manera considerable.

Por su parte, el sistema de paneles fotovoltaicos depende de varios factores más, como la cantidad de paneles o el espacio que tenga uno para colocarlos. “Cuando tomamos un trabajo residencial, recomendamos hacer obras para cubrir un 40% de la factura de luz, y de ahí para arriba. Depende de la cantidad de paneles, pero se puede planificar a largo plazo. La inversión tiene un retorno a los 5 años, pero los beneficios se ven de manera inmediata”, explicó Bacigalupo.

Actualmente, Nepa Climatización coloca entre 180 a 200 por año, y con respecto a los paneles fotovoltaicos realizan entre 10 y 15 en el mismo período, aunque actualmente están a la espera debido al incremento de las importaciones y el flete marítimo.