Autovía del Mercosur informó que desde las 0 horas del sábado 13 de junio entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, sobre la Ruta Nacional 14 en Entre Ríos y el primer tramo de la traza en Corrientes. La actualización implica una suba promedio del 16,7% y alcanza a todas las categorías de vehículos y modalidades de pago.

Según comunicó la concesionaria, los nuevos valores regirán para los usuarios que circulen por el denominado Tramo Oriental de la Autovía del Mercosur. La tarifa para la Categoría 1 (autos) pasará a ser de $2.232,74 para quienes utilicen el sistema de pago automático TelePASE, mientras que en la modalidad de pago manual electrónico ascenderá a $4.465,48.

Para las categorías 2 y 3, el peaje costará $4.465,48 con TelePASE y $8.930,96 con pago manual electrónico. En tanto, la Categoría 4 tendrá un valor de $6.698,22 en modalidad automática y de $13.396,44 en modalidad manual.

Por su parte, las categorías 5 y 6 abonarán $8.930,96 mediante TelePASE y $17.861,92 con pago manual electrónico.

La empresa señaló que los nuevos importes comenzarán a aplicarse simultáneamente en las estaciones de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

Nuevas tarifas

Pago automático (TelePASE)

Categoría 1: $2.232,74

Categorías 2 y 3: $4.465,48

Categoría 4: $6.698,22

Categorías 5 y 6: $8.930,96

Pago manual electrónico

Categoría 1: $4.465,48

Categorías 2 y 3: $8.930,96

Categoría 4: $13.396,44

Categorías 5 y 6: $17.861,92.