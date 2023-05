El Gobierno nacional actualizó el monto mensual de las Becas Progresar 2023, la ayuda económica que se les brinda a los jóvenes que buscan finalizar sus estudios.



El nuevo valor fue oficializado a través de la Resolución 909/2023, publicada en la última edición del Boletín Oficial y con la firma del ministro de Educación, Jaime Perczyk.



Según detalla el Artículo 1°, se fijó "el monto mensual de la Línea 'Finalización de la educación obligatoria', 'Fomento de la educación superior', 'Enfermería' y 'Progresar Trabajo' en 12.780 pesos".



La actualización comenzará a tener vigencia a partir de la cuota correspondiente al mes de abril de 2023.

El programa Progresar se cobra durante todo el año, en 12 cuotas. El 80% se cobra mensualmente y el 20% restante cuando se acredita que uno fue alumno regular.

Los requisitos para las Becas Progresar 2023Progresar Trabajo: ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI; y tener entre 18 y 24 años cumplidos. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Sin límite de edad para trans, integrantes de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



Progresar Obligatorio: ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI; ser alumna/o regular de una institución educativa; tener entre 16 y 24 años cumplidos. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales; Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



Progresar nivel superior: ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa. Tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos. Estudiantes de enfermería sin límite de edad. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



Progresar Enfermería: ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco (5) años de en el país y DNI. Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin límite de edad. Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.