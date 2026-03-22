El aumento para jubilados y pensionados de Anses en abril de 2026 fue oficializado con una suba del 2,9% en los haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esta actualización impactará en millones de beneficiarios en todo el país, quienes además continuarán percibiendo el bono de $70.000 que el organismo mantiene desde marzo de 2024.

Con este incremento, la jubilación mínima ascenderá a $380.319,31. Al sumarse el refuerzo, el monto total a cobrar alcanzará los $450.319,31. Sin embargo, debido a que el bono permanece congelado, el aumento real para quienes perciben el haber mínimo será del 2,44%.

Impacto del aumento y topes del sistema previsional

Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo, el bono se abonará de forma proporcional hasta alcanzar el mismo tope de $450.319,31. De esta manera, se busca sostener una base de ingresos homogénea entre los beneficiarios del sistema previsional.

En paralelo, el haber máximo también registrará una actualización y llegará a $2.559.188,80 en abril de 2026, consolidando así los nuevos valores dentro de la escala previsional.

Calendario de pagos para haberes mínimos

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.

Fuente: ElOnce