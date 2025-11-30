Los trabajos de rehabilitación de la ruta provincial 51 continúan a buen ritmo en el tramo que une Larroque con Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú. La obra, financiada por el gobierno provincial, alcanza un avance del 42,8% y forma parte del Grupo I del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial.

Las tareas se concentran actualmente entre Larroque y la zona de Parera, donde se ejecuta saneamiento de la subrasante, bacheo profundo con incorporación de cemento y bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente. En total, la intervención comprende 17 kilómetros.

El objetivo es mejorar la infraestructura vial, optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad en una de las conexiones más utilizadas de la región.

Además de la ruta 51, el Grupo I incluye trabajos de mantenimiento y reparación en los accesos a Tres Bocas y Villa Paranacito, y en las rutas provinciales 16, 45, 26, 20 y 11.

Por otra parte, avanza el proceso de adjudicación del segundo paquete de obras, que prevé intervenciones similares en las rutas 22, 24, 23 y 38, además del acceso a Puerto Yeruá.