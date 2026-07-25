Continúan los trabajos para el montaje de un nuevo tendido de media tensión sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso a Gualeguaychú, una intervención destinada a fortalecer la infraestructura eléctrica de un sector que concentra un importante crecimiento urbano, comercial e industrial.

La obra contempla la instalación de 1.350 metros de nuevo tendido de media tensión, para lo cual se utilizan 4.050 metros de cable de aleación. Además, el proyecto incluye el montaje de 27 bases y columnas de hormigón armado y la colocación de 81 conjuntos de soportes y aisladores de última tecnología.

Según se informó, los trabajos forman parte de un plan de obras de infraestructura orientado a ampliar y mejorar la capacidad del sistema eléctrico en uno de los principales accesos a la ciudad.

Desde el organismo responsable señalaron que este tipo de intervenciones busca acompañar el desarrollo de la zona, donde en los últimos años se han radicado nuevos emprendimientos y se registra un sostenido crecimiento de la actividad comercial e industrial.

La ejecución del nuevo tendido permitirá reforzar el suministro eléctrico y dotar de mayor capacidad a la red para responder a la demanda actual y futura del sector.