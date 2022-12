“Hay que buscar los acuerdos necesarios en nuestro frente para hacer la mejor elección. No quiero poner una fórmula antojadiza ni nada por el estilo. Voy a buscar los consensos para que ojalá podamos consensuar una fórmula. Quiero una fórmula de consenso”, remarcó Gustavo Bordet el miércoles último, en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral).

De alguna manera alejado de Enrique Tomás Cresto y con un intendente de Paraná, como Adán Bahl, decidido a ir nuevamente por la reelección en Paraná -donde aparece como el de mayor chance-, Bordet vio con buenos ojos la figura de Bahillo por su experiencia política como intendente, diputado provincial, funcionario provincial y ahora en la Nación, además de la “buena imagen” que tiene en diferentes sectores de la provincia, atravesando incluso la grieta.

Si bien en algún momento se trató también de convencer al exvicegobernador José Eduardo Lauritto, éste no se entusiasmó con la idea e incluso no querría ir nuevamente como candidato a intendente de Concepción del Uruguay, aunque no se descarta que termine aceptando.

Y desestimada Cristina Fernández como candidata a presidenta del kirchnerismo, automáticamente se cayeron las posibilidades del intendente kirchnerista de Gualeguaychú Martín Piaggio.

La idea, además, es que Bahillo encabece la fórmula junto a Laura Stratta, la actual vicegobernadora de la provincia. Ambos tienen excelente relación y su pronta bendición podría significar un paso adelante con respecto a las pretensiones de Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti.

Y, a ello se sumaría la figura de Bordet en la boleta, encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales y de esa manera se pondría al frente de la campaña el año próximo, lo que constituiría un plus clave en función del 60 o 70 por ciento de buena imagen que ha tenido en sus dos mandatos el actual gobernador.

Y si bien Bordet dejó una ventana abierta cuando se le preguntó sobre cómo debería conformarse una lista legislativa, no habría lugar para nadie del urribarrismo con antecedentes judiciales.

Sabido es que el propio Sergio Urribarri viene recorriendo la provincia, con miras a lograr una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que le garantice inmunidad parlamentaria en función de su condena a 8 años de prisión, por causas de corrupción en su última administración o ante las otras causas que avanzarán en su contra en el 2023.

“Voy a estar en el lugar o en una lista que el Justicialismo de Entre Ríos necesita que sea más útil. Y agregué: podré encabezar la lista de diputados provinciales o la nacional, podré ser de nuevo intendente de Concordia o podré ser concejal. Y voy a estar donde sume más”, dijo Bordet en “Cuestión de fondo”, pero todo indica que será diputado provincial en el próximo período, siguiendo, de alguna manera, el mismo camino que hizo Jorge Busti después de finalizar su último mandato y también Urribarri.

“La verdad, es que después de haber tenido el honor que me hayan elegido para ser gobernador de la provincia, el compromiso de estar en una lista es el de apoyar al Frente Justicialista. No hay ningún cargo que me desvele ni decir quiero este cargo”, acotó Bordet en la tv.

Y, por último, remarcó: “Voy a participar del proceso electoral activamente porque tengo un compromiso con mi frente político y mi tarea va a terminar cuando entregue el mandato a otro gobernador o gobernadora de mi espacio político. Ojalá así sea, caso contrario lo haré con el de la oposición, por supuesto”.