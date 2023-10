El Intendente de Paraná y ex candidato a gobernador, Adán Bahl, brindó precisiones sobre la reunión que mantuvo junto a Bordet con el candidato presidencial Sergio Massa,



Dijo que en el encuentro “se hizo un pequeño balance de las elecciones de Entre Ríos”, que se destacó la elección que se realizó en Paraná y dijo que después del 19 de noviembre habrá “un proceso de autocrítica y de reflexión”, es decir, que ocurrió para que el PJ no haya podido volver a ser gobierno en la a provincia a pesar de las buenas gestiones.



El Intendente manifestó que “en cada reunión Sergio Massa está tomando decisiones permanentemente”.



“Lo vi muy tranquilo y con la visión muy clara de cara al 19 de noviembre. Nosotros ya estamos con todo nuestro equipo trabajando, acompañándolo porque creemos que es fundamental que Sergio Massa sea el presidente de todos los argentinos: él tiene una mirada federal que permite que todas las localidades puedan impulsarse, es quien va a continuar la obra pública, la inversión y acompañará al sector productivo. Lo otro claramente es un salto al vacío.



Consultado sobre la posibilidad de formar parte del Gabinete de Massa, en el que caso de que gane el balotaje: “Es muy probable, de hecho lo hemos hablado. Pero de todos modos, el objetivo que tenemos es llevar adelante el proceso de campaña para que él sea el presidente”.



“Si eventualmente uno puede ser útil para ayudar a las ciudades, a las comunas, a la Junta de Gobierno, estaré siempre a disposición, pero no es lo más importante. Hoy lo más importante es tener un gobierno con mirada federal, que él sea el presidente, que arme todo el equipo que necesita con la mayor tranquilidad, que sea un equipo profesional, de trabajo, que tenga muy en claro lo que han sido sus ejes de desarrollo, de trabajo, de producción y eso es lo que necesitamos los entrerrianos”.



“Es una persona que tiene un cariño muy especial por la provincia de Entre Ríos. Así que hoy la mirada y la energía están puestas en ganar el 19 de noviembre”.



¿En qué área se imagina? “No, no me imagino nada. Yo me imagino solamente trabajando para que sea nuestro presidente y generar el compromiso que necesitamos para que la provincia y las localidades sigan creciendo”.

Fuente: APFDigital