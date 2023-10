Durante la recorrida, Bahl definió a Larroque como una “ciudad pujante, industrial, agrícola, con un gran potencial para generar más desarrollo y oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes. Vamos a acompañar a Larroque y también a cada pueblo y ciudad de la provincia”.

“Los entrerrianos sabemos que invirtiendo en educación, vamos por más futuro”, señaló luego y remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo a las escuelas técnicas porque “generan arraigo, brindan oportunidades y forman a nuestros gurises en los oficios y profesiones que nuestro sector productivo necesita para que Entre Ríos dé el salto de calidad”.

El intendente de Larroque y candidato para la reelección, Leonardo Hassell, destacó la “predisposición de siempre de Bahl, quien al igual que el secretario de Agricultura de la Nación y candidato a Diputado, Juan José Bahillo (presente en la recorrida) conoce la realidad de la ciudad y la provincia”. Y agregó que ambos funcionarios “hablan con los productores y emprendedores, escuchan y hay sobrados ejemplos de las soluciones que han brindado. Por eso es importante continuar en esta sintonía desde el gobierno local con el gobierno provincial y nacional”.

Bahillo, por su parte, afirmó que Bahl “es el mejor candidato, porque es entrerriano, conoce la provincia en profundidad y los desafíos para seguir creciendo”. Y añadió que a nivel nacional, Sergio Massa “ha logrado establecer una propuesta concreta para solucionar los problemas pendientes de la mano de su compromiso y capacidad de trabajo”.

Por último, el ex Intendente de Larroque y ex Diputado, Raúl Riganti, indicó que “Bahl y Leo (Hassell) son lo mejor que le puede pasar a nuestra ciudad, dos personas pragmáticas que han brindado soluciones concretas que se pueden ver, y no promesas”.

Participaron la candidata a Viceintendenta de Larroque, Zulma Schiavo; el Intendente de Gualeguaychú y candidato a Senador, Martín Piaggio; la candidata a Diputada, Lorena Arrozogaray; Mariana Farfán, actual Diputada provincial; y concejales.