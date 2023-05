El candidato a gobernador apoyado por Gustavo Bordet para continuar con su proyecto provincial, en el encuentro con referentes de los municipios, comunas y juntas del interior del departamento Gualeguaychú, señaló la importancia de saber y hacer conocer en cada pueblo que el proyecto que tenemos es un proyecto federal que está a la vista de todos y todas con las obras que hay en cada rincón de Entre Ríos. "Como ministro y vicegobernador he podido recorrer una y otra vez cada una de sus localidades y se de sus realidades, eso nos diferencia del candidato de la oposición que seguramente poco conoce de sus juntas" sostuvo Bahl.

"En cada una de sus localidades debemos construir propuestas atractivas para los vecinos que profundicen lo que ya viene haciendo nuestro actual gobierno provincial. Debemos construir entre todos la mejor alternativa, tratando de generar una síntesis en cada uno de los municipios para encarnar en una candidatura, y en caso que esa sintesis no sea posible, debemos generar una PASO responsables y amigables, teniendo siempre en cuanta que nuestro adversario no esta entre nosotros" sentenció el precandidato a gobernador.



La reunión presidida por Adán Bahl contó con la presencia del Secretario de Agricultura y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, además de los intendentes Mauro Díaz Chávez de Aldea San Antonio, Leonardo Hassell de Larroque, Rulo Romero de Enrique Carbó y Alberto Meneses de Gilbert. Asimismo, se hicioeron presentes en la reunión presidentes de comunas y juntas de gobierno; concejales de la ciudad de Gualeguaychú, el diputado Leo Silva; la diputada Mariana Farfán y el director de ATER, Germán Grané.