Un violento episodio ocurrió en la zona de islas del Delta del río Paraná, donde un hombre de 67 años resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego tras una discusión vinculada a la actividad de pesca.

El hecho se registró en un islote ubicado a la altura del kilómetro 402 del río Paraná, en jurisdicción de islas entre Victoria y Rosario, alrededor de las 18.40 de este miércoles.

Según las primeras informaciones, la víctima manifestó que mantuvo una discusión con pescadores oriundos de Rosario por motivos relacionados con la zona de pesca. En ese contexto, uno de los sujetos efectuó un disparo y luego se dio a la fuga junto a otros en una embarcación.

Como consecuencia, el hombre sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado por familiares a un centro de salud de la ciudad de Rosario, donde permanece internado.

Según se informó a Ahora, intervino personal de Comisaría Segunda Sección Islas, junto a División Policía Científica y División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Además, se solicitó colaboración a Prefectura Naval Argentina y a la Policía de Santa Fe, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en turno para esclarecer lo ocurrido e identificar a los agresores.

Fuente: Ahora