Los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) Karina Milei y Santiago Viola presentaron un escrito en el juzgado electoral de María Romilda Servini, cuando faltan menos de tres días para el balotaje, en el que denunciaron un supuesto “fraude colosal” del que acusaron, basados en supuestos informantes anónimos, a la Gendarmería Nacional de haber modificado el contenido de urnas y actas para favorecer a Sergio Massa.

Con ese argumento, solicitaron que se les diera mayor intervención en el transporte de los documentos de la elección a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada, a las que definieron como “fuerzas honorables que deben controlar a los jefes regionales”. También, que se les garantizara a los fiscales de LLA la posibilidad de vigilar.

Servini les respondió que la ley ya los autorizaba a los fiscales de Milei a acompañar las urnas y toda la documentación desde las mesas de votación hasta que las recibe la Junta Electoral. La jueza recordó además que todas las tareas de “coordinación y ejecución” referentes a las “medidas de seguridad” se encuentran a cargo del Comando General Electoral, en cabeza del Ejército Argentino.

Los apoderados de LLA dijeron que su interés no era que se revisara lo sucedido en las elecciones pasadas -que hasta hoy, nunca denunciaron formalmente- sino que se tomaran medidas y se “extremaran recaudos” para que no volviera a suceder. Admitieron que toda la información que tenían sobre las trampas que denunciaban surgía de las “redes sociales” y de “personas que no quisieron identificarse”. La jueza, no obstante, le notificó lo denunciado al fiscal electoral, Ramiro González, para que, “de corresponder, inicie las investigaciones del caso”. También puso en conocimiento de lo denunciado a la Cámara Nacional Electoral y a los demás distritos electorales del país para lo que “estimen corresponder”.

Los dos escrutinios

Junto con las urnas, una vez cerrados los comicios, viajan las actas que dan cuenta del resultado, firmadas por las autoridades y los fiscales. Con esta documentación, la Justicia hace el escrutinio definitivo, que se conoce días después de las elecciones. En paralelo, directo de las escuelas, salen los telegramas con los que se realiza el escrutinio provisorio, a cargo del Poder Ejecutivo, que tiene un fin meramente informativo: que la noche misma de los comicios se conozca el resultado. La denuncia de LLA sobre la manipulación indebida de las urnas exigiría que también se hubieran manipulado los telegramas porque entre el resultado del escrutinio definitivo y el provisorio, en las elecciones generales, prácticamente no hubo diferencia.

Esta denuncia de Karina Milei y Viola es una nueva sospecha sembrada desde LLA contra el proceso electoral. Antes de las elecciones generales, también se habían lanzado dudas, que no se convirtieron en denuncias formales en la Justicia.

En su presentación de este jueves, los apoderados de LLA también denunciaron el robo de boletas, pero señalaron que eso “no es relevante”. Sí lo es, según ellos, lo que le imputan a la Gendarmería. “En algunos ámbitos de esta ciudad y especialmente en la provincia de Buenos Aires y el interior del país, los integrantes de cada mesa al cierre de los comicios y realizado el escrutinio correspondiente entregan la documentación pertinente y las urnas a las fuerzas de seguridad, y se retiran a sus domicilios considerando su misión cumplida, y nunca más tienen contacto con la documentación y las urnas que entregaron firmadas”, introdujeron. “Y aquí aparece la Gendarmería Nacional Argentina -continuaron-. En ese momento durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral.”

Tras eso pusieron un supuesto ejemplo: “Si en la documentación auténtica y original se estableció ‘La Libertad Avanza, 40 votos’ y ‘Unión por la Patria, 10′, consignan falsamente ‘La Libertad Avanza, 10 votos’ y ‘Unión por la Patria, 40′. Es decir, modifican lo debidamente establecido en las actas que hasta ese momento no fueron transmitidas por carecer esas escuelas concretas con centros de transmisión”.

“En algunos casos modifican los números asentados en las actas y en otros cambiarían directamente el acta en cuestión por otras con firmas imitadas de aquellas que estaban en el acta original, modificando el resultado de la elección”, manifestaron.

Qué dice la ley

La ley prevé expresamente que los partidos pueden participar de la custodia de las urnas en todo su camino después del cierre de los comicios.

El artículo 106 del Código Nacional Electoral dice: “Custodia de las urnas y documentación. Los partidos políticos podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al correo hasta que son recibidas en la Junta Electoral. A este efecto los fiscales acompañarán al funcionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado por éste. Si lo hace en vehículo particular por lo menos dos fiscales irán con él. Si hubiese más fiscales, podrán acompañarlo en otro vehículo.

“Cuando las urnas y documentos deban permanecer en la oficina de correos se colocarán en un cuarto y las puertas, ventanas y cualquiera otra abertura serán cerradas y selladas en presencia de los fiscales, quienes podrán custodiar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en él.

“El transporte y entrega de las urnas retiradas de los comicios a las respectivas juntas electorales se hará sin demora alguna en relación a los medios de movilidad disponibles.”