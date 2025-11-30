Un Renault Logan con cuatro ocupantes, entre ellos un menor, volcó este domingo por la tarde en el acceso a una estación de servicio ubicada en el kilómetro 52 de la Ruta Nacional 14. Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.30, cuando efectivos de Comisaría Séptima fueron alertados por el incidente. Según las primeras declaraciones del conductor, habría calculado mal el ingreso al establecimiento y reducido la velocidad de forma brusca, lo que provocó la pérdida de control y el vuelco en la cuneta del acceso.

El hombre viajaba acompañado por dos adultos y un menor. Uno de los ocupantes requirió asistencia médica, por lo que se convocó a personal de emergencias. En tanto, los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron las tareas necesarias para la extracción y aseguramiento del vehículo.