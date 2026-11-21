Cada vez que suena la sirena en Gualeguaychú, detrás de la respuesta inmediata hay seis décadas de historia compartida entre vecinos, dirigentes y voluntarios que han puesto y ponen el cuerpo sin pedir nada a cambio. A 60 años de su fundación —el 15 de noviembre de 1966—, el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad repasa un camino marcado por la vocación de servicio, las carencias de los primeros tiempos y el crecimiento sostenido junto a la comunidad.

La institución se constituyó como el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de todo Entre Ríos y el número 142 de la República Argentina. Su creación respondió al crecimiento urbano de la ciudad y a la necesidad de contar con un servicio organizado para la atención de emergencias, tarea que desde entonces sostiene con compromiso una generación tras otra.

Aquella iniciativa local se inscribía en una tradición nacida décadas atrás en las costas del Riachuelo. A nivel país, el sistema de bomberos voluntarios tuvo su origen el 2 de junio de 1884 en el barrio porteño de La Boca, cuando un grupo de vecinos —en su mayoría inmigrantes italianos—, encabezados por el joven de 20 años Orestes Liberti, organizó la primera sociedad de este tipo en Argentina tras colaborar en la extinción de un incendio en diciembre de 1883. Mucho tiempo después, recién en 1958, la actividad fue reconocida como Servicio Público mediante la creación de la Federación Argentina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, actualmente nucleada en el Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina.

En la ciudad, los primeros registros de cuerpos organizados se remontan a 1936, cuando la empresa Frigorífico Gualeguaychú S.A. conformó una brigada privada con equipamiento y entrenamiento adecuados para resguardar sus instalaciones. Aunque su finalidad era interna, llegaron a intervenir fuera de la planta cuando se los requirió. Tal es así que su primera actuación fue en un incendio ocurrido en el vecino Saladero de Rossi, ubicado sobre Presidente Perón al sur.

Posteriormente, la Jefatura de Policía local destinó agentes para formar un cuerpo oficial, pero la falta de materiales limitó su capacidad operativa. Ante siniestros de magnitud, la ciudad dependía de la asistencia de cuarteles cercanos como el de Concepción del Uruguay, cuya eficacia era limitada, dadas las características de su autobomba, la distancia y el estado de los caminos.

Para apoyar a los efectivos policiales se creó una Comisión Cooperadora que, el 18 de noviembre de 1963, logró adquirir dos caños generadores de espuma de 250 litros cada uno, aunque el equipamiento continuó siendo insuficiente.

Dos incendios ocurridos en los primeros años de la década de 1960 evidenciaron la necesidad de contar con un cuerpo local mejor preparado. Uno de ellos destruyó por completo la antigua Confitería Apolo, en la esquina de Urquiza y Chile (actual Chalup), a pesar de la intervención de los bomberos locales y de Concepción del Uruguay. El otro siniestro arrasó los escritorios de la firma Sauan y la zapatería Tonsa, en 25 de Mayo y Churruarín; un hecho que impulsó a los sectores comerciales e industriales a promover una solución definitiva.

A instancias del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú —presidido por Bernardo Spektor y con Enrique Castiglioni como secretario—, se conformó una Comisión Promotora encabezada por Milcíades Zuluaga, que tomó contacto con entidades afines para redactar un proyecto de estatuto. La noche del 15 de noviembre de 1966 se celebró en el Centro de Defensa Comercial la asamblea constitutiva en la que se aprobaron los estatutos, se dispuso el trámite de la Personería Jurídica y quedó formalmente creada la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

En esa misma reunión se eligió la primera Comisión Directiva, integrada por Milcíades Zuluaga (presidente), Hugo Rodríguez (vicepresidente), Antonio Di Masi (secretario), Eduardo Unamunzaga (prosecretario), José Aleu (secretario de actas), Guillermo López Rodríguez (tesorero), Oscar R. Bargas (protesorero), los vocales Juan Carlos López, Agapito Moreyra, Raúl O. Rebori, José Antúnez, Graciano Zuluaga, Raimundo Lahore, Arturo Guarmes y Santos Herner, y los revisores de cuentas Carlos Rivas y Jorge Van Den Doren.

La nueva institución recibió en custodia un inventario inicial compuesto por tres carritos de espuma química, ocho tramos de manguera de 2 ½ pulgadas de 25 metros cada uno (varios con fallas), dos extinguidores, seis cascos de fibra, dos columnas hidrantes y una conexión del tipo gemelo. El cuartel comenzó a funcionar en la vieja usina de la calle Pellegrini bajo la jefatura de Walter Damasco al frente del Cuerpo Activo.



Antes de contar con su primera autobomba, la institución debió afrontar su primera intervención de emergencia un 10 de abril a las 21:30, tras recibir un llamado de alarma por un incendio en una vivienda del barrio Oeste —ubicada a unas diez cuadras del Hospital Centenario—, habitada por un peluquero de apellido Capurro. Al carecer de vehículos propios, concurrieron cuatro integrantes de la Comisión Directiva (Milcíades Zuluaga, Hugo Rodríguez, Juan Carlos López y Guillermo López Rodríguez) en tres automóviles particulares con los elementos indispensables, sumándose también el apoyo de una autobomba municipal. Pese a los esfuerzos realizados, el fuego consumió por completo la vivienda y su ocupante falleció en el interior.

La incorporación de una autobomba fue uno de los primeros objetivos que se fijó la institución tras su fundación. Para concretarlo, el presidente Milcíades Zuluaga compró un chasis usado en el Gran Buenos Aires, sobre el cual el Centro Técnico de Ingeniería (C.T.D.I.) realizó el montaje y equipamiento contra incendios, que incluyó un tanque de agua de 3.000 litros, una bomba centrífuga de alta presión, un monitor giratorio, sirena, faros y escalera. La unidad, identificada como “La 1”, arribó a Gualeguaychú y fue presentada oficialmente el 9 de junio de 1967, jornada en la que desfiló por las calles de la ciudad acompañada por una autobomba de los bomberos de Avellaneda, quienes actuaron como padrinos.

La adquisición se financió mediante una rifa de 1.000 números vendida entre los vecinos de la ciudad. Los premios fueron aportados inicialmente “en préstamo” por el comercio local y se abonaron a medida que avanzaba la recaudación. El ganador del primer premio —un automóvil “4L”— fue la Mutual del Frigorífico Gualeguaychú. Posteriormente, la modalidad de rifa se consolidó como la principal fuente de ingresos de la entidad y permitió incorporar nuevas unidades, entre ellas la Unidad Nº 2, una camioneta Pick Up De Soto usada que fue adaptada para el traslado de personal y equipamiento.

Por otra parte, el objetivo de contar con una sede propia comenzó a concretarse el 10 de julio de 1970 con la firma del boleto de compraventa de un inmueble ubicado en Maipú 176, cuya escritura se formalizó el 14 de enero de 1971. Las reformas edilicias se ejecutaron bajo la dirección técnica del ingeniero civil Jacobo Vaena y con el trabajo de los propios bomberos fuera de sus horarios habituales, dotando al edificio de sala de guardia y comunicaciones, playas de estacionamiento, dormitorios, cocina, sala de reuniones, taller mecánico con fosa, un tanque elevado de agua y una torre equipada con una sirena de gran alcance. Exactamente dos años después de la escrituración, el 14 de enero de 1973, quedó oficialmente inaugurado el nuevo Cuartel Central.

Entre las intervenciones registradas en los años siguientes, destaca el incendio de las tiendas Blanco y Negro, ocurrido durante el verano de 1978, un período caracterizado por altas temperaturas, múltiples focos en campos y montes, y la posterior inundación que afectó a la ciudad.

De acuerdo con el testimonio brindado a Ahora ElDía por el bombero y testigo presencial Daniel Hernández, el domingo 8 de enero de 1978 al mediodía el local cerrado —ubicado en la esquina noreste de 25 de Mayo y Chacabuco— acumulaba mercadería de algodón y sintética sin circulación de aire, alcanzando una temperatura interior estimada en 45 °C. Por causas que no llegaron a determinarse, el fuego se inició cerca del acceso por 25 de Mayo. Al arribar la primera dotación, estalló una vidriera y el ingreso repentino de aire generalizó las llamas en el interior del salón.

Durante el operativo, la presión de la red de agua resultó insuficiente para abastecer las cisternas de las autobombas, mientras existía riesgo de propagación hacia propiedades linderas y hacia la cercana estación de servicio del Automóvil Club. Al lugar acudieron más dotaciones y regadores municipales. Ante la presencia de vecinos que buscaban colaborar, se organizó una fila para sostener en alto las mangueras que conducían el agua desde una válvula hidrante hasta las autobombas, conformando una línea de 80 metros de extensión. La intervención permitió circunscribir el fuego al interior del comercio sin que afectara a los inmuebles vecinos. Las tareas de extinción final, enfriamiento y remoción de escombros se prolongaron durante tres días.

Intervenciones de esa magnitud —al igual que la asistencia desplegada durante la gran inundación de ese mismo año— pusieron a prueba la capacidad operativa del cuartel y consolidaron la articulación entre los bomberos, los servicios municipales y los vecinos. En las décadas posteriores, esa experiencia acumulada se tradujo en una progresiva incorporación de equipamiento y capacitación técnica, permitiendo que la institución sostenga de manera ininterrumpida hasta nuestros días el servicio de respuesta ante emergencias en la ciudad.



Un presente sólido y el desafío de crecer

Al realizar un balance sobre la actualidad de la entidad, el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, Fernando Müller, señaló que la esencia se ha mantenido desde su fundación: “Han transcurrido tantos años y la política institucional es la misma desde el primer día, en el crecimiento de la institución y en el servicio para la comunidad de Gualeguaychú”.

El cuartel de Bomberos este año, durante los festejos del 15 de noviembre

Respecto de la composición actual del cuartel, Müller precisó: “Hoy contamos con un cuerpo que diría es de los más grandes de Entre Ríos y del país también. Un orgullo. Hoy tenemos alrededor de 70 bomberos en el cuerpo activo, más el cuerpo de reserva, la comisión directiva, personal que es rentado (administrativo) y los cuarteleros. En la Sociedad de Bomberos Voluntarios todo es voluntariado”.

Asimismo, subrayó el reconocimiento que recibe su labor en la ciudad: “Lo importante de todo esto es que la comunidad valora el accionar de la institución, porque estamos para todos, trabajamos en forma transversal para el que menos tiene y para el que más tiene. Cuando llaman por una emergencia no se pregunta quién es, se va directamente y se cumple con un servicio en el cual se pone toda la solidaridad y uno se pone en riesgo”.

En materia operativa y financiera, el titular de la institución detalló la reciente actualización del parque automotor y el aporte recibido a través de la tributación local: “En este último tiempo, hemos cambiado algunos vehículos. Incorporamos tres unidades: una autobomba y un camión de rescate con grúa, ambos Scania, y otra autobomba que es un MAN. Con el equipamiento que tenemos estamos relativamente bien”.

A ello sumó el impacto de los ingresos específicos destinados al sostenimiento de la entidad: “También agradecemos la iniciativa por la cual hay un fondo para los Bomberos en la boleta de la Tasa General Inmobiliaria. Ayuda mucho al funcionamiento de nuestro cuartel porque esos fondos nos estaban faltando”.

Finalmente, Müller se refirió a las dificultades operativas que genera la ubicación céntrica de la sede actual frente al crecimiento de la ciudad y planteó el principal desafío a futuro: “Por el lugar en que se encuentra, en pleno centro, el cuartel se ve colapsado a la hora de salir rápido para responder a distintos siniestros. Por eso estamos pensando cómo podemos lograr nuestro anhelo de tener a futuro un nuevo cuartel en algún otro lugar, sobre alguna avenida; con distancias acordes para poder cumplir con todas las obligaciones dentro de la ciudad”.