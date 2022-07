El gobernador Gustavo Bordet encabezó este jueves el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela N°52 de San Salvador, donde también se hizo entrega de una ambulancia para esa localidad.

En ese contexto, el mandatario entrerriano destacó la implementación de una hora extra de clases en el nivel primario, que se acordó recientemente con Nación y se pondrá en funcionamiento tras las vacaciones de invierno.

"Esto significa una erogación presupuestaria de la que estamos convencidos, porque la educación es una inversión", indicó.

Respecto al diálogo con los docentes por esta nueva medida, el gobernador afirmó: "Estamos conversando con los gremios, nosotros celebramos una paritaria que se va a reabrir en agosto. Así que estaremos conversando una recomposición salarial. Me he comprometido a que los salarios docentes y en general en la administración pública le ganen a la inflación, porque nos preocupa la inflación, que golpea sobre el bolsillo de los que menos tienen".

De este modo, Bordet confirmó que se debatirá un nuevo porcentaje de aumento para docentes a partir de agosto: "Entendemos que tiene que haber una recomposición salarial", remarcó el gobernador.

Nueva unidad educativa en General Campos

“Nosotros creemos que la educación es la clave para las sociedades del futuro. En el futuro el mercado laboral va a estar dominado por la experiencia y el conocimiento. El conocimiento va hacer que las personas puedan optar por una estabilidad laboral en los tiempos que vendrán y para esto, educar es central”, afirmó el mandatario junto a la la vicegobernadora, Laura Stratta, docentes y niños de la institución educativa.



Allí, Bordet recordó que “habíamos visto como esta obra empezaba y se paralizaba. Es uno de los tantos Jardines que se prometieron en el gobierno nacional anterior y no se construyeron. Después tomamos la posibilidad de construirlo desde la provincia y este es el número 17 que inauguramos”, subrayó y mencionó que, además, que se están abriendo nuevas ofertas: “El lunes tenemos una apertura para otra unidad de Educación Infantil", adelantó y recordó que ayer en la ciudad de Paraná se inauguraron tres.



Destacó que todo eso, “forma parte de dotar de una infraestructura escolar en todos los niveles: inicial, primario, secundaria y terciario”.



“El conocimiento va hacer que las personas puedan optar por una estabilidad laboral en los tiempos que vendrán y para esto, educar es central”, afirmó y agregó: “Son las cosas que no se ven, se puede ver un edificio y uno puede apreciarlo pero, por ahí hay cuestiones en la que trabajamos todos los días que tienen que ver con mejorar los contenidos curriculares, contenidos áulicos y esto que no se ve pero que efectivamente tiene un impacto en la formación de nuestros niños. De nuestros chicos como en el nivel inicial", sostuvo.



Apuntó que por “eso es tan importante construir jardines, dotar de presupuesto para que puedan tener los conocimientos necesarios y este es el compromiso", aseguró al recordar que esta semana firmó con el ministro de Educación la extensión de las jornadas en educación primaria: " Hay 1.105 escuelas primarias en la provincia de Entre Ríos. Con este convenio progresiva y paulatinamente se irán sumando las jornadas extendidas. Ya en el mes de agosto comienzan las primeras. Luego en septiembre y llegar a fin de año con la totalidad y comenzar el ciclo lectivo del 2023 con la totalidad de las escuelas de Entre Ríos con jornada extendida", afirmó.



Y continuó: “Esto significa por un lado, que nuestros chicos van a poder tener la posibilidad de adquirir más y mejores conocimientos en la escuela y estar más tiempo dentro de la escuela. Y representa de acá de a fin de año, si uno toma la suma de todas las horas, 18 días más de clases y para el año que viene va a significar 39 días más de clases", precisó.



"Es mejorar no solo el edificio, sin o también mejorar como logramos que haya más educación. Que nuestros chicos se eduquen más y se eduquen mejor y, también para nuestros docentes la posibilidad de que estás horas de jornadas extendidas se transformen en una posibilidad de tener un mejor salario”, dijo y acotó: “He escuchado un montón de políticos que vienen, que prometen y que dicen vamos a extender las jornadas, hay que dictar más clases. Pero, porque no lo hicieron, porque esto cuesta dinero y porque hay pagarlos a nuestros docentes. Nosotros lo que hacemos con esta jornada extendida es, además, de que nuestros chicos estén en la escuela, darle a nuestros docentes que tengan la posibilidad que tengan más y mejor salario. Las dos cosas".