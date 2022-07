“La verdad es que no lo sé”, respondió Bordet cuando le preguntaron si Entre Ríos despegará las elecciones provinciales de las nacionales, tal como ocurrió en 2019.

“Esto va a formar parte de una serie de consultas entre nuestra fuerza política y las de la oposición. Debe haber un amplio consenso”, manifestó.

En este marco, resaltó que “en Entre Ríos hay mucho diálogo entre todas las fuerzas políticas: cuando hay un proyecto de ley no buscamos imponer nada ni aplicamos las mayorías absolutas, si no que agotamos todos los mecanismos de consenso y con este tema va a ser igual”.

“Lo único que la ley establece y está en el texto de la norma es que las elecciones pueden ser el segundo domingo de junio o concomitantes con las elecciones nacionales. Eso se resolverá, veremos qué es lo mejor, sobre todo para que los entrerrianos voten con la mayor representatividad posible a los candidatos porque después eso es lo que da legitimidad para gobernar”, aseveró Bordet.

“Creo en las internas”

“He participado en muchas elecciones, me ha tocado ganar y me ha tocado perder, pero lo que más me ha dolido en mi carrera política es haber querido participar de una interna y que no me lo hayan permitido, no pueda pegar con una lista. Entonces parece que hay candidatos de primera y candidatos de segunda”.

“Las internas son un buen mecanismo para resolver las diferencias entre los candidatos de un mismo espacio”, enfatizó el gobernador.