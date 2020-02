Bordet valoró la tarea de los docentes por una educación de calidad e inclusiva

"Entre Ríos hoy, previo al ciclo lectivo, se presenta como una de las provincias que ha tenido el más alto reconocimiento a sus docentes en materia salarial: del 57,6 por ciento. Entendemos que ha sido un esfuerzo muy grande que realizó la provincia porque no son tiempos fáciles, pero concebimos a la educación como una inversión y estamos dispuestos a seguir invirtiendo en nuestros docentes todas las veces que sea necesario porque no podemos hablar de calidad educativa si no cumplimos con los compromisos mínimos que exigen salarialmente nuestros docentes", reafirmó Bordet.

“Nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar la educación pública e ir eliminando la brecha que se da entre las oportunidades que tiene un chico que va a la escuela pública y el que va a la privada", afirmó.

Bordet también abordó otras problemáticas como son la integración de las personas con discapacidad, para que “puedan ser tratados en condiciones de iguales dentro de los establecimientos escolares”, y valoró la asistencia y el compromiso de los docentes en instancias de capacitación al respecto.

Inclusión y calidad educativa

Por su parte, Müller contó que “es una alegría el marco de muchísimos docentes de la provincia en estas jornadas regionales que se realizan en tres instancias: el miércoles en Paraná, el jueves en Concordia y el viernes en Gualeguaychú”.

“De esa manera acercamos estos momentos de encuentro a todos los docentes para generar un espacio de debate, de discusión, de cara al inicio del ciclo lectivo, sobre dos ejes que nos parecen centrales: el de la inclusión y el de la calidad educativa", dijo el presidente del CGE, Martín Müller.