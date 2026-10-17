Brasil enfrenta un escenario comercial cada vez más exigente para sostener su liderazgo en el negocio mundial de la carne vacuna. Según estimaciones de S&P Global Energy CERA, sus exportaciones alcanzarían 3,86 millones de toneladas en 2026, una caída del 11,9% interanual. Para 2027, la proyección contempla una nueva retracción del 8,4%, hasta los 3,54 millones de toneladas. La reducción prevista responde, entre otros factores, a las restricciones comerciales y a una menor disponibilidad de hacienda para faena, indica el análisis del Rosgan.



China: un cupo que podría agotarse antes de lo previsto



El mercado chino constituye uno de los principales desafíos para la carne brasileña. Para 2026, China estableció una cuota de importación de 1,1 millones de toneladas para Brasil, que aumentará a 1,128 millones en 2027 y a 1,15 millones en 2028. Los embarques que excedan esos límites quedan sujetos a un arancel adicional del 55%. Según la asociación brasileña de exportadores de carne, Abiec, el cupo de 2027 podría agotarse entre marzo y abril de ese año, debido al ritmo de los envíos. Además, las ventas brasileñas a China durante enero-agosto de 2026 registraron una caída interanual del 8%.



Europa restringe el acceso a un mercado de alto valor



La Unión Europea también representa un frente de incertidumbre. Brasil exportó 72.947 toneladas de carne vacuna a ese bloque entre enero y agosto de 2026, un 26,4% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, desde el 3 de septiembre, la UE excluyó a Brasil de la lista de países autorizados para exportar animales y productos de origen animal, por incumplimientos relacionados con las normas sobre el uso de antimicrobianos. La restricción amenaza la continuidad de los negocios y podría comprometer la colocación de más de 100.000 toneladas anuales de carne de elevado valor comercial.



Estados Unidos abre una ventana comercial

En medio de las dificultades en China y Europa, Estados Unidos aparece como una alternativa para redireccionar parte de la oferta brasileña, destaca el informe del Rosgan. Entre septiembre y noviembre de 2026, Washington amplió en 300.000 toneladas su cuota de importación de recortes magros de carne vacuna libres de aranceles, con el objetivo de aliviar los precios internos ante la escasez de ganado. Las ventas brasileñas a Estados Unidos habían aumentado un 37,2% interanual entre enero y agosto. De acuerdo con S&P Global Energy CERA, la nueva ventana comercial podría permitir que los embarques brasileños crezcan entre un 40% y un 50% hacia el cierre del año, aunque esa estimación depende de cómo evolucione el comercio.

Las perspectivas también están condicionadas por la evolución de la oferta ganadera brasileña. Las proyecciones de CERA estiman que la producción de carne vacuna se ubicará en 12,12 millones de toneladas en 2026, un 3,9% menos que en 2025. Para 2027, se prevé una nueva caída del 4,1%, hasta los 11,62 millones de toneladas. En paralelo, la faena se reduciría de 45 millones de cabezas en 2026 a 41,2 millones en 2027. Este proceso de recomposición del rodeo limita la capacidad de Brasil para mantener el crecimiento exportador que caracterizó a los últimos años.

La combinación de cupos, restricciones sanitarias y menor producción obliga a Brasil a revisar la distribución de sus embarques. Si una parte de la carne que no pueda colocarse en China o Europa se redirecciona hacia otros compradores, aumentará la competencia con proveedores como Australia, Argentina y Uruguay. Al mismo tiempo, la posibilidad de acceder a una cuota estadounidense ampliada introduce una variable adicional: la capacidad de cada exportador para ofrecer cortes, volúmenes y precios que se ajusten a la demanda de ese mercado. El resultado dependerá de cómo se distribuyan los excedentes y de cuánto dure la ventana comercial abierta por Washington.

Para los países competidores, el seguimiento de Brasil será clave en los próximos meses. No solo importará el volumen total que logre exportar, sino también qué mercados consiga consolidar y qué estrategia de precios adopte para sostener su participación. La caída prevista de sus exportaciones no implica automáticamente una mejora para sus competidores: parte de la oferta puede redirigirse a mercados donde también participan otros proveedores, presionando los valores o desplazando embarques, puntualiza el análisis del Rosgan. A la vez, las restricciones de acceso pueden generar oportunidades para países que mantengan habilitaciones sanitarias y condiciones comerciales favorables.

Fuente: Infobae