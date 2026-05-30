Brasil confirmó que Argentina y Uruguay exportaron leche en polvo con márgenes de dumping de hasta el 60% y 50% entre 2021 y 2023. Sin embargo, en una decisión política y económica, el gobierno de Lula da Silva suspendió de inmediato la aplicación de los derechos antidumping contra ambos países.

La Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Gecex-Camex) tomó esta medida cautelar por “interés público” para evaluar el impacto que los aranceles tendrían sobre la inflación interna de los alimentos. Aunque la investigación formal inició en 2024 y validó el reclamo de los productores locales, la sanción quedó congelada.

La resolución publicada en el sitio oficial del gobierno brasileño representa un reconocimiento técnico al planteo impulsado por los productores brasileños, que desde hace meses denuncian que “las importaciones desde ambos países ingresan al mercado brasileño a precios artificialmente bajos". La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó la denuncia formal en nombre de los productores. En ella habían argumentado que esta práctica afectaba la rentabilidad de la cadena láctea local.

Sin embargo, tras la resolución y de acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, la resolución deja en evidencia el delicado equilibrio que busca mantener el gobierno brasileño entre la protección industrial y el control de la inflación de los alimentos.

Según explicó el Gecex, ahora se abrirá un proceso específico de evaluación para determinar si la eventual aplicación efectiva de esos aranceles adicionales terminaría beneficiando realmente a los productores locales o si, por el contrario, provocaría una suba de precios para los consumidores brasileños.

El Departamento de Defensa Comercial (Decom) brasileño ya había emitido una “nota técnica” preliminar donde concluía que existían evidencias suficientes de prácticas desleales en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay.

En ese documento de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado", que ingresaron al mercado brasileño con "precios por debajo de los costos de producción locales". Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, “proporcionalmente mayor a las investigadas”.

En tanto que el Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La CNA destacó que esta práctica resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil.

En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA. Sin embargo, el expediente incluye a un amplio conjunto de exportadores, que forman parte del universo de compañías bajo análisis, ya sea por su participación en las exportaciones o por haber intervenido en el proceso con presentaciones propias.

Por el lado de Uruguay, la investigación incluyó a Conaprole—la principal cooperativa láctea del país— junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos.

Uno de los ejes centrales de la discusión fue la definición de “producto similar”. Brasil convalidó el argumento de que la leche en polvo y la leche fluida forman parte de una misma dinámica competitiva porque la primera puede reconstituirse y sustituir usos industriales y comerciales de la segunda. Sobre esa base, el Decom entendió que las importaciones investigadas podían generar daño sobre toda la cadena láctea brasileña, incluyendo a los tambos.

La Argentina y Uruguay rechazaron esa interpretación desde el inicio. Ambos países sostuvieron que se trata de mercados distintos, con estructuras de costos diferentes, y advirtieron que la investigación brasileña podría entrar en conflicto con normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Más allá de la resolución sobre los lácteos, la reunión del Gecex también dejó definiciones económicas más amplias vinculadas a la política industrial y exportadora de Brasil. Reconoció el reclamo de sus productores, aunque decidió priorizar, al menos por ahora, evitar un impacto sobre la inflación y el precio de los alimentos.