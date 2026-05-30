A través de la Dirección de Educación continúan desarrollandose las clases de apoyo escolar gratuito en distintos barrios, con el objetivo de acompañar las trayectorias educativas de los alumnos de nivel primario y acercar herramientas pedagógicas a las familias locales. Durante los encuentros se trabajan saberes fundamentales vinculados a la lectura, la escritura y la matemática, combinando de manera estratégica las instancias de estudio con juegos y propuestas creativas.

Actualmente, las clases se dictan en diversos sectores de la ciudad: La Cuchilla, Cacique, Zuppichini, Los Espinillos, Curita Gaucho, el CIC Néstor Kirchner, Suburbio Sur y San Francisco, con horarios distribuidos en los turnos mañana y tarde.

En este marco, el Salón de Usos Múltiples (SUM) de La Cuchilla, ubicado en la intersección de calles Sáenz Peña y Jauretche, cuenta con clases los días lunes y jueves de 9.30 a 11 horas, y los lunes y miércoles de 15 a 16.30. Allí, además del acompañamiento escolar cotidiano, el turno tarde lleva adelante un proyecto especial coordinado por los docentes Juan Gabriel Núñez Martínez y Nora Pérez camino al 20 de Junio, vinculado al Día de la Bandera.

La actividad se replica en el Centro de Abordaje Integral (CAI) Los Espinillos donde las clases se imparten los días martes de 15.30 a 17 horas y los jueves de 15 a 16.30 horas.

Para inscripciones o consultas sobre los cupos y horarios disponibles en cada barrio, las familias interesadas pueden acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), CIC o Nodo más cercano a su domicilio o comunicarse directamente con las oficinas de la Dirección de Educación al teléfono 3446-320310.